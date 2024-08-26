В пруду обнаружено тело утонувшего мужчины

«По предварительной информации, погибший работал во дворе своего дома. Причины, по которым он оказался в пруду и утонул, пока неизвестны. По словам спасателей, причиной смерти стало утопление. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Также в ходе экспертизы будет установлено, был ли погибший трезв», - сообщила представитель полиции Рагне Кейск.