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В пруду обнаружено тело утонувшего мужчины

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Свеча.
Свеча. Фото: Madis Veltman

В субботу, 24 августа, в 12:10 поступило сообщение об утонувшем человеке, найденном в пруду в деревне Косова, волость Пыльва.

Спасатели помогли извлечь из пруда тело утонувшего 57-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия установят в ходе расследования.

«По предварительной информации, погибший работал во дворе своего дома. Причины, по которым он оказался в пруду и утонул, пока неизвестны. По словам спасателей, причиной смерти стало утопление. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Также в ходе экспертизы будет установлено, был ли погибший трезв», - сообщила представитель полиции Рагне Кейск.

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