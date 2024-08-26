Как в России воспринимают удары ВСУ: рассказ очевидца атаки беспилотником небоскреба в Саратове

Рядом с аэродромом стратегической авиации в Саратове в понедельник атакован самый престижный жилой комплекс. Местные жители молчат, несмотря на то, что ударные беспилотники кружат буквально над головами. Rus.Postimees поговорил с одним из очевидцев сегодняшнего удара по центру Саратова о восприятии местным населением войны, которая все чаще возвращается к россиянам бумерангом.