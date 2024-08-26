Рядом с аэродромом стратегической авиации в Саратове в понедельник атакован самый престижный жилой комплекс. Местные жители молчат, несмотря на то, что ударные беспилотники кружат буквально над головами. Rus.Postimees поговорил с одним из очевидцев сегодняшнего удара по центру Саратова о восприятии местным населением войны, которая все чаще возвращается к россиянам бумерангом.
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Как в России воспринимают удары ВСУ: рассказ очевидца атаки беспилотником небоскреба в Саратове
26 августа в Саратове впервые атакован крупный жилой комплекс в самом центре города. По прямой от Украины около пятисот километров до Саратова. В расположенном на другом берегу Волги городе-спутнике Энгельсе базируется стратегическая авиация ВС РФ, и первые удары по аэродрому были нанесены еще в 2022 году.
Rus.Postimees связался с очевидцем сегодняшней атаки Николаем (имя изменено в целях безопасности нашего собеседника), местным независимым журналистом, который много лет фиксирует региональные новости и общается с чиновниками.