Как сообщил «Деловым ведомостям» известный эстонский ресторатор Павел Гурьянов, пекарня KOGU Resto ja Pagar скоро закроется.
«Люди не готовы платить шесть евро за пирожок»: известный ресторатор закрывает пекарню
«Это реструктуризация бизнеса, чтобы сосредоточиться на том, что получается лучше», – объяснил он.
С сентября полюбившееся многим (но все же не ставшее достаточно популярным, чтобы окупаться) заведение будет закрыто, несколько сотрудников пришлось сократить.
«Закупочная цена муки до войны была 25 центов, а сейчас подходит к евро. А люди психологически не готовы платить за пирожок не два евро, а шесть», – комментирует ресторатор.
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