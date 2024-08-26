«Люди не готовы платить шесть евро за пирожок»: известный ресторатор закрывает пекарню

«Это реструктуризация бизнеса, чтобы сосредоточиться на том, что получается лучше», – объяснил он.

С сентября полюбившееся многим (но все же не ставшее достаточно популярным, чтобы окупаться) заведение будет закрыто, несколько сотрудников пришлось сократить.

«Закупочная цена муки до войны была 25 центов, а сейчас подходит к евро. А люди психологически не готовы платить за пирожок не два евро, а шесть», – комментирует ресторатор.

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