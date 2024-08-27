Он обещает не ссориться с Яной Тоом, а Яна Тоом дает понять, что Яак Мадисон «раньше потому такой злой был», что состоял в партии семьи Хельме, а теперь вполне может стать приятным партнером по сотрудничеству. И теперь-то будет дружба народов.

Кылварт ответил на вопрос о прошлом Мадисона так: Мадисон все это опроверг и сотрудничеству это не мешает, а лишь укрепляет образ Центристской партии как открытой и для русских, и для эстонцев. Что можно опровергнуть в том, что Мадисон сам с убежденностью сказал - неясно.

Можно допустить, что такое отбеливание Яака Мадисона от демонических - «русофобских» и «пронацистских» - черт в глазах традиционных сторонников Яны Тоом и Михаила Кылварта принесет свои плоды, и пришествие Мадисона не нанесет рейтингу партии урона (хотя, более открыто мыслящая часть русскоязычного электората может двинуться в сторону социал-демократов).

Беда Мадисона, а теперь и центристов, заключается в том, что вот у его сторонников новый партийный выбор как раз вызывает невероятное разочарование. Они настроены враждебно к нынешнему руководству центристов, как, по их мнению, откровенно пророссийскому и культурно чуждому.

Они голосовали за Мадисона именно потому, что им очень нравится его видение национального государства в рамках линии EKRE, и это видение и побуждало их за него голосовать.