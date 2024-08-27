Центристская партия совершает новый консервативный поворот и возобновляет практику двойной эстоно-русской коммуникации. Председатель Кылварт делает ставку на национал-консервативную звезду, покинувшую ряды конкурента и ранее ни во что не ставившую русскоязычных жителей Эстонии.
Как при Эдгаре Сависааре, так и при Юри Ратасе на посту председателя центристов эту политическую партию упрекали за ведение двойных коммуникаций: для эстонской части общества полагалась одна агенда, для русскоязычных избирателей - другая.
Казалось бы, после состоявшегося в этом году массового исхода из рядов центристов преимущественно именно эстоноязычных политиков центристам впредь уже не придется демонстрировать подобную сомнительную гибкость, поскольку эстонский избиратель оказался для них по большей часть потерян (поддержка среди эстонцев колеблется вокруг четырех процентов).
Реальность, однако, опровергла эти представления: только что состоявшееся вступление в ряды Центристской партии одного из самых влиятельных в недавнем прошлом членов национал-консервативной партии EKRE, депутата Европарламента Яака Мадисона не просто вынуждает центристов продолжать оставаться верными своей многолетней практике «двойных коммуникаций», но и требует от них куда большей изобретательности.
Была большая дистанция, появилась настоящая пропасть
Долгие годы были очень заметны существенные различия в мировоззрениях лидеров так называемых эстонского и русского крыла центристов, но все-таки нельзя было сказать, что Юри Ратас был уж совершенно чужд или враждебен традиционным взглядам и чаяниям русскоязычного электората центристов.
А вот между тем, за что годами выступали в своей политической карьере Яак Мадисон с одной стороны и Михаил Кылварт или Яна Тоом с другой, можно обнаружить настоящую пропасть.
Сейчас мы наблюдаем, как объединение Михаила Кылварта и Яака Мадисона происходит на почве наличия у них общего непримиримого противника: можно различить в нем или конкретно правящую Партию реформ, или же взять пошире и определить его как либерализм и проевропейскость.
Кылварт высказывался ранее не очень дружелюбно в отношении прав сексуальных меньшинств (он не видит проблемы разных меньшинств как единое поле, в отличие от социал-демократов) и ему не по нраву более единый Европейский союз. Тут он с Мадисоном согласен. Еще они согласны, что нужно обложить налогом богатых и банки и начать по-социалистически раздавать деньги нуждающимся, что уже привело бюджет Эстонии к глубокому дефициту и увеличило госдолг до опасного уровня.
Но на этом общие черты заканчиваются.
Центристская партия долгие годы позиционировала себя как единственная политическая сила Эстонии, которая стремится обеспечить равные права для всех жителей Эстонии, вне зависимости от их национальности и родного языка. Особенно звучно это повторялось именно русскоязычными центристами.
Чем же обращал на себя внимание этих людей в эти же самые годы Яак Мадисон?
Симпатии к нацистской Германии, враждебность к негражданам
После попадания в Рийгикогу в 2015 году эстонские СМИ припомнили ему скандальные высказывания в личном блоге от 2012 года, в которых он позволял себе достаточно комплиментарные оценки некоторым граням нацистского режима в Германии: признавая за таковым некоторые «игры в газовых камерах», в то же время он восхищался развитием при Гитлере военной промышленности Германии и превращением страны в самую могущественную силу в Европе.
Он призывал видеть и положительные моменты, которые сопутствовали гитлеровскому режиму, и утверждал, что в фашизме стоит различать идеологию, которая состоит из довольно многих положительных и необходимых для сохранения национального государства нюансов.
В 2018 году Мадисон выступал острейшим оппонентом своей нынешней однопартийки Яны Тоом, которая в рядах центристов долгие годы оказывалась едва ли не главным магнитом русских голосов.
Яна Тоом предлагала в качестве депутата Европарламента давать серопаспортникам гражданство Эстонии без экзаменов, Мадисон в ответ призывал увязывать языковой экзамен неграждан с продлением им вида на жительство. Он высказывался в том духе, что не подтвержденная лояльность государству должна влечь высылку из страны.
Надо ли говорить, насколько подобные взгляды не соответствовали надеждам русскоязычных сторонников центристов на «равные права для всех».
Тем не менее, именно этот человек помпезно вступил в Центристскую партию в 2024 году, и факт его присоединения к центристам председатель партии Михаил Кылварт преподносил как невероятную удачу, благодаря которой Центриcтская партия станет намного сильнее.
Однако очевидно, что Кылварту и центристам был нужен не только и не столько сам Мадисон, сколько голоса его избирателей, которых на недавних выборах в Европарламент - баллотируясь по списку EKRE - он получил более 32 000 голосов, в основном, жителей малых эстонских городов и провинции.
Отбеливание началось
И вот с этим, однако, могут возникнуть проблемы.
Разумеется, любой политик может если не совсем открещиваться от своих прошлых взглядов, то смягчать их и подвергать коррекции. Работа в этом направлении уже началась, Мадисон говорит сейчас о первостепенной важности спасти всех жителей Эстонии из той нищеты, в которую их ведет Партия реформ.
Он обещает не ссориться с Яной Тоом, а Яна Тоом дает понять, что Яак Мадисон «раньше потому такой злой был», что состоял в партии семьи Хельме, а теперь вполне может стать приятным партнером по сотрудничеству. И теперь-то будет дружба народов.
Кылварт ответил на вопрос о прошлом Мадисона так: Мадисон все это опроверг и сотрудничеству это не мешает, а лишь укрепляет образ Центристской партии как открытой и для русских, и для эстонцев. Что можно опровергнуть в том, что Мадисон сам с убежденностью сказал - неясно.
Можно допустить, что такое отбеливание Яака Мадисона от демонических - «русофобских» и «пронацистских» - черт в глазах традиционных сторонников Яны Тоом и Михаила Кылварта принесет свои плоды, и пришествие Мадисона не нанесет рейтингу партии урона (хотя, более открыто мыслящая часть русскоязычного электората может двинуться в сторону социал-демократов).
Беда Мадисона, а теперь и центристов, заключается в том, что вот у его сторонников новый партийный выбор как раз вызывает невероятное разочарование. Они настроены враждебно к нынешнему руководству центристов, как, по их мнению, откровенно пророссийскому и культурно чуждому.
Они голосовали за Мадисона именно потому, что им очень нравится его видение национального государства в рамках линии EKRE, и это видение и побуждало их за него голосовать.
То есть все эти тысячи эстонских голосов не конвертируются в центристский результат.
Сторонникам Яака Мадисона могут очень сильно не нравится представители разнообразных меньшинств и темнокожие мигранты, но все-таки в их представлении главным препятствием для строительства в Эстонии подлинно - опять-таки в их понимании - национального государства является именно русский фактор.
И вот теперь их кумир сливается с силой, которую они и при Ратасе привыкли считать русской партией, а уж при Кылварте считают таковой и подавно. Это наверняка очень сильно сбивает их с толку.
Лицо возникло и тут же размылось
После существенного ослабления позиций Центристской партии, случившегося после победы Михаила Кылварта над Танелем Кийком на выборах председателя, часто звучали мнения, что причина происходящего в том, что сильный политик муниципального уровня при выходе на государственный обнаружил острый дефицит идеологического содержания.
С этим было трудно поспорить, поэтому в привлечении в ряды центристов политика, ставшего в последние годы в Эстонии чуть ли не символом популистской консервативной идеологии, борьбы с Брюсселем, геями, и сторонника теорий заговоров, можно различить определенную логику.
Однако ситуация, в которой во что-то размытое влилось чье-то лицо с резкими - идеологическими - чертами, в итоге выглядит так, что словно это не Яак Мадисон вступил в Центристскую партию, а она вступила в него. Об этом говорит и принципиальная готовность сделать его кандидатом в премьер-министры от центристов.
Михаил Кылварт решил совершить на плечах Мадисона поворот в консервативную нишу, но выдержат ли эти плечи нагрузку - пока непонятно.