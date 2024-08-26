Экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар в комментарии к свежим данным Департамента статистики о зарплатах отметила, что на фоне слабой экономической среды и падения цен рост зарплат во II квартале замедлился, но реальные зарплаты все равно выросли, а значит, покупательная способность населения повысилась.
Банк Эстонии: покупательная способность населения повысилась
Об этом BNS сообщила пресс-служба центробанка. «Уровень безработицы во втором квартале был примерно на процентный пункт выше, чем годом ранее, однако и занятость была выше. Это стало возможным благодаря рекордно высокому уровню активности на рынке труда. Рост занятости был полностью обусловлен увеличением числа занятых в бизнесе людей, в то время как число получающих зарплату наемных работников сократилось», - пояснила экономист в пресс-релизе.
По данным Департамента статистики Эстонии, средняя месячная зарплата брутто во втором квартале 2024 года составила 2007 евро, что на 7,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Медианная зарплата во втором квартале этого года составляла 1 641 евро, а в аналогичном периоде 2023 года - 1 524 евро.
Соосаар отметила, что рост заработной платы в государственном секторе был несколько выше среднего и составил 7,4% благодаря сферам здравоохранения и образования, в то время как в частном секторе он достиг 6,9%. Рост заработной платы был слабее в большинстве секторов, как частных, так и государственных. Однако замедление роста заработной платы в государственном секторе было гораздо более резким, чем в частном.
«Впервые среднестатистическая средняя заработная плата превысила отметку в 2000 евро, достигнув уровня в 2007 евро. Во многом благодаря повышению минимальной заработной платы более низкие зарплаты росли быстрее, чем более высокие, что позволило несколько уменьшить неравенство в оплате труда. Однако, несмотря на рецессию и замедление роста зарплат, реальные зарплаты все равно увеличились, поскольку рост зарплат опережал рост цен», - добавила она.
По словам Соосаар, во II квартале этого года уровень безработицы составил 7,6%, увеличившись почти на процентный пункт по сравнению с прошлым годом из-за влияния рецессии. Поскольку уровень занятости также был выше, чем годом ранее, рост безработицы был обусловлен исключительной активностью людей на рынке труда.
«Осторожная оценка ситуации на рынке труда заключается в том, что число работающих по найму лиц, получающих заработную плату, снижалось в течение последнего года, а во втором квартале число занятых сократилось почти на 9 000 человек по сравнению с предыдущим годом. Данные Налогово-таможенного департамента также свидетельствуют о снижении числа декларируемых работников. Эти изменения могут отражать рост предпринимательства, что позитивно, но также могут означать большую неуверенность в доходах людей», - полагает Соосаар.
Однако, по ее словам, учитывая масштабы экономического спада последних лет, ситуация на рынке труда оказалась лучше, чем ожидалось: показатели рынка труда стали более стабильными по мере замедления рецессии.
«Например, по сравнению с началом года уровень безработицы немного снизился, а количество наемных работников и вакансий, опосредованно предоставляемых Кассой страхования от безработицы, осталось примерно неизменным. По данным опроса Института конъюнктуры, работодатели в производственном секторе стали более оптимистично смотреть на будущее развитие занятости. Однако, скорее всего, снижение безработицы займет некоторое время, так как многие работодатели сохраняли персонал в периоды слабого спроса, и если заказы увеличатся, то пока не будет необходимости нанимать новых сотрудников в прежнем объеме», - прогнозирует экономист Банка Эстонии.