Банк Эстонии: покупательная способность населения повысилась

Об этом BNS сообщила пресс-служба центробанка. «Уровень безработицы во втором квартале был примерно на процентный пункт выше, чем годом ранее, однако и занятость была выше. Это стало возможным благодаря рекордно высокому уровню активности на рынке труда. Рост занятости был полностью обусловлен увеличением числа занятых в бизнесе людей, в то время как число получающих зарплату наемных работников сократилось», - пояснила экономист в пресс-релизе.

По данным Департамента статистики Эстонии, средняя месячная зарплата брутто во втором квартале 2024 года составила 2007 евро, что на 7,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Медианная зарплата во втором квартале этого года составляла 1 641 евро, а в аналогичном периоде 2023 года - 1 524 евро.

Соосаар отметила, что рост заработной платы в государственном секторе был несколько выше среднего и составил 7,4% благодаря сферам здравоохранения и образования, в то время как в частном секторе он достиг 6,9%. Рост заработной платы был слабее в большинстве секторов, как частных, так и государственных. Однако замедление роста заработной платы в государственном секторе было гораздо более резким, чем в частном.