ИСТОРИЯ Как Эстония потеряла Печорский уезд еще до захвата Таллинна в 1944 году

Псковской области перешли более 40 000 человек

Но вернемся к Печорскому уезду: понятно, что в Москве пошли навстречу «пожеланию жителей» Печорского уезда, и дальше все свелось к бюрократическому оформлению, потому что упавшие с неба территории нужно было официально присоединить к РСФСР и Псковской области, установить границу, разделить имущество и пр. Для этого была сформирована так называемая комиссия по согласованию, в состав которой вошли заместитель председателя Совета народных комиссаров Эстонской ССР Нигол Андерсен, заместитель председателя Плановой комиссии Эстонской ССР Арсений Леонов, а от исполнительного комитета Псковской области - А. Барыгин и М. Нечаев. В составленном к 16 ноября заключительном акте можно прочитать следующее: «Выделить новообразованной Псковской области территорию площадью 1135 квадратных километров с общей численностью населения (по данным переписи населения, проведенной 1 ноября 1944 года) 40 709 человек, в их числе 2 328 городских жителей и 38 381 сельский житель. В состав волости входят город Печоры, шесть полностью и четыре частично отсоединенных волостей, в которых в общей сложности расположен 471 населенный пункт».