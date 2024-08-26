ФОТО В Таллинне на Пярнуском шоссе от стены оторвался газопровод

Сначала сотрудники спасательной службы района Кесклинн попытались временно закрепить трубу с помощью грузовых ремней, но быстро поняли, что это лишь временное решение. Для более надежного укрепления они вызвали на помощь команду из Лиллекюла с аварийным оборудованием.