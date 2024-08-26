Пн, 26.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО В Таллинне на Пярнуском шоссе от стены оторвался газопровод

Copy

В воскресенье на Пярнуском шоссе в Таллинне произошел инцидент: под давлением от стены оторвался газопровод.

Сначала сотрудники спасательной службы района Кесклинн попытались временно закрепить трубу с помощью грузовых ремней, но быстро поняли, что это лишь временное решение. Для более надежного укрепления они вызвали на помощь команду из Лиллекюла с аварийным оборудованием.

После осмотра места происшествия специалисты нашли оптимальное место для укрепления и разработали план строительства опоры. Работы были выполнены успешно, и газопровод был надежно закреплен.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх