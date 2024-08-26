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В одном из крупных городов Эстонии подешевеет центральное отопление

Редактор: rus.postimees.ee
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Радиатор.
Радиатор. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Поставщик услуги центрального отопления в Пярну сообщил о снижении тарифа на 12% с 1 сентября, пишет Rus.ERR.

С осени жители Пярну будут платить за центральное отопление 74,50 евро за мегаватт-час вместо прежних 85,15, сообщила компания Gren, которой принадлежит сеть центрального теплоснабжения в городе.

В компании отметили, что в прошлом году тариф также был понижен в общей сложности на 10%.

Снижение цен объясняется стабилизацией цен на топливо, а также инвестициями в теплотрассы и технические решения.

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