В одном из крупных городов Эстонии подешевеет центральное отопление

С осени жители Пярну будут платить за центральное отопление 74,50 евро за мегаватт-час вместо прежних 85,15, сообщила компания Gren, которой принадлежит сеть центрального теплоснабжения в городе.

В компании отметили, что в прошлом году тариф также был понижен в общей сложности на 10%.

Снижение цен объясняется стабилизацией цен на топливо, а также инвестициями в теплотрассы и технические решения.