ОТ ПОЛИТОЛОГА Как кризисы в области кибербезопасности помогли Эстонии

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

Эстония стала известна своей дигитализацией, начавшийся еще в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Интернет-голосование, заработавшее в 2005 году, стало одним из первых в мире. Для такого продвинутого уровня дигитализации меры кибербезопасности имеют решающее значение, ведь они должны обеспечить защиту персональных данных эстонцев, а также надежное и безопасное функционирование всей системы.

Несмотря на то, что важность кибербезопасности обсуждалась правительством с самого начала, киберзащита Эстонии не всегда была такой сильной как сегодня. Защита была значительно усилена в связи с кризисными ситуациями в области кибербезопасности, с которыми страна столкнулась в последние годы. Именно реакция правительства Эстонии и ряд решений в этой области помогли сформировать кибербезопасность такой, какой она есть сегодня.

Последствия Бронзовой ночи

Первый подобный кризисный случай произошел в апреле 2007 года во время событий Бронзовой ночи. На вебсайты эстонских банков, средств массовой информации (СМИ), государственных учреждений и отдельных должностных лиц были совершены кибератаки, связанные с отказом в обслуживании (DDoS). Этот тип атак включает в себя загрузку вебсайтов большим количеством трафика до тех пор, пока вебсайт не выйдет из строя. Кибератаки продолжались около трех недель и привели к застою части общественной жизни.