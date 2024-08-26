День знаний выпадает на воскресенье: не во всех школах учебный год начнется 1 сентября

В этом году День знаний, 1 сентября, выпадает на выходные, а это значит, что учебный год в школах начнется в разные дни. «Время проведения мероприятия зависит от решения каждой школы, министерство не дает никаких указаний», - говорит пресс-секретарь Министерства образования и науки Эло Ээсмяэ.