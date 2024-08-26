В этом году День знаний, 1 сентября, выпадает на выходные, а это значит, что учебный год в школах начнется в разные дни. «Время проведения мероприятия зависит от решения каждой школы, министерство не дает никаких указаний», - говорит пресс-секретарь Министерства образования и науки Эло Ээсмяэ.
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День знаний выпадает на воскресенье: не во всех школах учебный год начнется 1 сентября
По словам Ээсмяэ, каждый директор школы самостоятельно решает, в какой день начнется учебный год.
«Конечно, директора школ учитывают, что больше подойдет ученикам и работникам школы. В школах решают, когда начинать учебный год: традиционно 1 сентября, то есть в воскресенье, или на день позже, 2 сентября», - сказала она.