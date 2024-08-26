По состоянию на утро понедельника, 26 августа, в Таллинне 172 активные вакансии в сфере образования: из них 28 - опорных специалистов, в школах - чуть более 70 вакансий, в детских садах – чуть более 90 вакансий, пишет Rus.ERR.
«Сейчас внимание заострено на учителях и помощниках детских садов. Школы более-менее укомплектованы. Разумеется, с наступлением сентября некоторые места будут не заняты. Коллеги будут подменять других учителей», – сказал вице-мэр Таллинна Алексей Яшин в программе «Кофе+» на ETV+.