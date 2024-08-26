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Мбаппе будет видеть Хейна в ночных кошмарах!

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Хейн достойно защищал ворота своей команды от таких звезд, как Килиан Мбаппе.
Хейн достойно защищал ворота своей команды от таких звезд, как Килиан Мбаппе. Фото: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Вратарь сборной Эстонии по футболу Карл Якоб Хейн в воскресенье провел свой второй матч за свой новый домашний клуб «Вальядолид». 22-летний Хейн, который сумел в своем первом матче удержать ничью, спины в первой игре, не смог сделать то же самое против звездного «Реала». Тем не менее, болельщики похвалили вратаря «Вальядолида» за его игру, хоть команда и проиграла со счетом 0:3.

В матче, сыгранном перед более чем 70 000 зрителей на мадридском стадионе Сантьяго Бернабеу, Хейн проделал отличную работу в первые 45 минут, и к перерыву счет был 0:0. Атакующий ас Килиан Мбаппе, перешедший в «Реал» этим летом, неоднократно угрожал его воротам, но Хейн делал отличные сейвы.

Это привлекло внимание болельщиков и Хейн своей игрой заслужил их одобрение.

«Этот пост сделан, чтобы похвалить вратаря «Арсенала» Карла Хейна, который находится в аренде в «Реале Вальядолиде» и сделал замечательные сейвы в матче с «Реалом», - написали в подписи к видео.

Также отметили, что опыт зарабатывается только в игре против лучших. За одну фазу игры Хейн сделал шесть сейвов от звездных нападающих «Реала».

Один из лучших комментариев в адрес Хейна написал персонаж, скрывающийся за псевдонимом «Джон Википедия», по мнению которого, Килиан Мбаппе, не открывший счет, во многом мог винить эстонца. «Мбаппе сегодня будут сниться кошмары, где главную роль играет Карл Хайн».

Также многие болельщики задаются вопросом, зачем «Арсеналу» вкладывать десятки миллионов в приобретение вратарей, когда у них есть Хейн, который легко мог бы стать постоянным игроком клуба Премьер-лиги.

У «Вальядолида» в турнирной таблице сейчас одна победа и одно поражение. Уже в среду сезон испанской Премьер-лиги продолжится, когда они примут «Леганес», который, как и они, поднялся из первой лиги в Ла Лигу.

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