Вратарь сборной Эстонии по футболу Карл Якоб Хейн в воскресенье провел свой второй матч за свой новый домашний клуб «Вальядолид». 22-летний Хейн, который сумел в своем первом матче удержать ничью, спины в первой игре, не смог сделать то же самое против звездного «Реала». Тем не менее, болельщики похвалили вратаря «Вальядолида» за его игру, хоть команда и проиграла со счетом 0:3.
Мбаппе будет видеть Хейна в ночных кошмарах!
В матче, сыгранном перед более чем 70 000 зрителей на мадридском стадионе Сантьяго Бернабеу, Хейн проделал отличную работу в первые 45 минут, и к перерыву счет был 0:0. Атакующий ас Килиан Мбаппе, перешедший в «Реал» этим летом, неоднократно угрожал его воротам, но Хейн делал отличные сейвы.
Это привлекло внимание болельщиков и Хейн своей игрой заслужил их одобрение.
Karl Hein makes a huge save to stop Mbappe from scoring! pic.twitter.com/bOeROpV32o— Will Balsam (@willbalsam) August 25, 2024
An @Arsenal appreciation post for keeper Karl Hein who’s on loan to @realvalladolid and made an amazing save against @realmadrid’s @KMbappe #COYG @TomCantonMedia @YankeeGunner @clivepafc @arsenal_loans @LaLiga @m8arteta pic.twitter.com/vuBoUVtvpM— Steven Wolfe Pereira ⚡️ (@wolfepereira) August 25, 2024
«Этот пост сделан, чтобы похвалить вратаря «Арсенала» Карла Хейна, который находится в аренде в «Реале Вальядолиде» и сделал замечательные сейвы в матче с «Реалом», - написали в подписи к видео.
Karl Hein with 6 big saves today against Mbappe & Co. There's no substitute for experience.— Peter Mulholland (@PeterMu73825561) August 25, 2024
Также отметили, что опыт зарабатывается только в игре против лучших. За одну фазу игры Хейн сделал шесть сейвов от звездных нападающих «Реала».
Mbappe 3 lööki väravale, aga Sein oli ees. #KarlHein— Neeme Korv (@KorvNeeme) August 25, 2024
If we learned anything from the Real Madrid vs Real Valladolid game tonight, it's that Kylian Mbappe is gonna have nightmares starring Karl Hein tonight— John Wickipedia (@john_wickipedia) August 25, 2024
Один из лучших комментариев в адрес Хейна написал персонаж, скрывающийся за псевдонимом «Джон Википедия», по мнению которого, Килиан Мбаппе, не открывший счет, во многом мог винить эстонца. «Мбаппе сегодня будут сниться кошмары, где главную роль играет Карл Хайн».
Также многие болельщики задаются вопросом, зачем «Арсеналу» вкладывать десятки миллионов в приобретение вратарей, когда у них есть Хейн, который легко мог бы стать постоянным игроком клуба Премьер-лиги.
Karl Hein, Arsenal’s 3rd choice GK on loan at Real Valladolid starts against Real Madrid today! pic.twitter.com/fvaTYpv8rB— SimAFC (@AndreiCS7) August 25, 2024
У «Вальядолида» в турнирной таблице сейчас одна победа и одно поражение. Уже в среду сезон испанской Премьер-лиги продолжится, когда они примут «Леганес», который, как и они, поднялся из первой лиги в Ла Лигу.