Мбаппе будет видеть Хейна в ночных кошмарах!

Вратарь сборной Эстонии по футболу Карл Якоб Хейн в воскресенье провел свой второй матч за свой новый домашний клуб «Вальядолид». 22-летний Хейн, который сумел в своем первом матче удержать ничью, спины в первой игре, не смог сделать то же самое против звездного «Реала». Тем не менее, болельщики похвалили вратаря «Вальядолида» за его игру, хоть команда и проиграла со счетом 0:3.