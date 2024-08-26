СМОТРИТЕ ФОТО! В Нарве появился общинный сад от изучающих эстонский язык

Всего в проекте, который стартовал в мае, приняло участие 35 учеников из Нарвы и Силламяэ. Целью проекта было изучение эстонского языка на практике, сотрудничестве между учителями, учениками, а также развитие так называемого общинного сада, который уже был у арт-резиденции NART. Участники образовали девять рабочих групп, в которых разработали и воплотили в жизнь проекты сада своей мечты.

Все делали сами: выбирали растения, скомпоновали их вместе, анализировали состав почвы. Весь процесс проходил на эстонском языке под чутким контролем преподавателей из Хийумааской профессиональной школы.

«Смелость говорить по-эстонски росла так же быстро, как и сады. Любопытство и преданность делу, с которыми участники старались узнать как можно больше, заслуживают похвалы. Умение совмещать много разных вещей отражается и в работе победителей - из десятков растений они создали одно целое», - подчеркнула преподаватель Хийумааского профессионального училища Лилиан Лайноя, которая поддерживала участников с самого начала.

Проект длился с мая по конец августа, но участники надеются продолжить развивать культуру общинных садов в Нарве. Фото: Елизавета Гросс

Сады появились у Нарвской арт-резиденции, Нарвской кренгольмской школы, Дома эстонского языка и Нарвского дома попечения на улице Сепа. Лучшим был выбран сад «Радуга эмоций» у Нарвской арт-резиденции, его создателями стали Ольга Лучка, Елена Сухотина, Ирина Климко и Диана Шанина.