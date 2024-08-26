На протяжении нескольких месяцев в Нарве шел проект «Весенняя школа садовых фей». В нем принимали участие ученики Дома эстонского языка Фонда интеграции, их задачей было вырастить собственные общинные сады. В воскресенье, 25 августа, был выбран победитель.
СМОТРИТЕ ФОТО! ⟩ В Нарве появился общинный сад от изучающих эстонский язык
Всего в проекте, который стартовал в мае, приняло участие 35 учеников из Нарвы и Силламяэ. Целью проекта было изучение эстонского языка на практике, сотрудничестве между учителями, учениками, а также развитие так называемого общинного сада, который уже был у арт-резиденции NART. Участники образовали девять рабочих групп, в которых разработали и воплотили в жизнь проекты сада своей мечты.
Все делали сами: выбирали растения, скомпоновали их вместе, анализировали состав почвы. Весь процесс проходил на эстонском языке под чутким контролем преподавателей из Хийумааской профессиональной школы.
«Смелость говорить по-эстонски росла так же быстро, как и сады. Любопытство и преданность делу, с которыми участники старались узнать как можно больше, заслуживают похвалы. Умение совмещать много разных вещей отражается и в работе победителей - из десятков растений они создали одно целое», - подчеркнула преподаватель Хийумааского профессионального училища Лилиан Лайноя, которая поддерживала участников с самого начала.
Сады появились у Нарвской арт-резиденции, Нарвской кренгольмской школы, Дома эстонского языка и Нарвского дома попечения на улице Сепа. Лучшим был выбран сад «Радуга эмоций» у Нарвской арт-резиденции, его создателями стали Ольга Лучка, Елена Сухотина, Ирина Климко и Диана Шанина.
«Наш сад является подтверждением того, что эстонский язык можно изучать и нетрадиционно – посредством совместных занятий. Наша команда исходила из главного принципа пермакультуры: все растения - цветы, пряные травы и сорняки - гармонично дополняют друг друга, создавая радугу цвета и аромата. Надеемся, что наш сад вдохновит нарвитян стремиться к развитию, а также украшать родной город своими руками», - поделилась впечатлениями одна из авторов лучшего общинного сада нарвитянка Ольга Лучка, которая теперь хочет реализовать аналогичный проект в своей учебной работе.
По словам Ольги, этот проект был интересен сразу по нескольким причинам - возможность работать с профессиональными ландшафтными дизайнерами с Хийумаа, изучать язык на практике, получать новые практические знания. Также «Весенняя школа садовых фей» позволила многим участникам почувствовать себя частью одного сообщества, и это было приятно. Пришлось столкнуться и с небольшими сложностями.
«Мы все - люди разных профессий, поэтому на стадии планирования было непросто. Не хватало знаний и опыта, хотя у многих есть свои дачи. Но педагоги и специалисты поддерживали нас», - рассказала нарвитянка, добавив, что выходить из зоны комфорта пришлось и во время представления своего проекта публике на эстонском языке.
Возможность объединить изучение эстонского языка с созданием общинных садов предложил сам Дом эстонского языка Фонда интеграции, он же провел «Школу садовых фей» в сотрудничестве с Хийумааской профессиональной школой, Нарвской арт-резиденцией и фирмой Juhani Puukool. Организационной стороной занимались учителя Дома эстонского языка Юлия Вийрсалу и Моника Соонесте.
«Учащиеся могут использовать все усвоенное в дальнейшем и в обычной жизни. Создавая свой сад, делясь опытом с другими или разговаривая совсем о другом – Школа садовых фей расширила возможности. Как и предыдущие подобные проекты, школа подтвердила, что изучение языка через совместное хобби дает прекрасные результаты и эффективно», - отметила глава Дома эстонского языка Анна Фарафонова.