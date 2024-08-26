В Хельсинки прогремел взрыв: полиция подозревает покушение на убийство

Перевод: Валерия Ермакова

Спасатели получили вызов примерно в 4:30 утра. После происшествия два человека были доставлены в больницу, сообщает телерадиокомпания Yle. В данный момент их состояние стабилизировалось.

Полиция подозревает, что взрыв был умышленным и рассматривает его как покушение на убийство. Подозреваемый - один из пострадавших 1980 года рождения.

По данным полиции, взрыв произошел из-за незаконного хранения взрывчатки.

Криминальный инспектор Туомас Линдхольм сообщил Iltalehti, что подозреваемый заранее подготовил и приобрел взрывчатку с целью совершения убийства.

В квартире также было найдено не сработавшее взрывное устройство.

«В подобных случаях риск более серьезных последствий значительно возрастает», - отметил Линдхольм в пресс-релизе.

Согласно последним данным, основной целью нападения был именно второй пострадавший. По информации Iltalehti, целью убийства была женщина 1987 года рождения, которая находилась в квартире вместе с подозреваемым.