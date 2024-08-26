Сегодня утром в квартире в районе Мери-Растила в Хельсинки произошел взрыв. По сообщению полиции, происшествие рассматривается как покушение на убийство.
В Хельсинки прогремел взрыв: полиция подозревает покушение на убийство
Перевод: Валерия Ермакова
Спасатели получили вызов примерно в 4:30 утра. После происшествия два человека были доставлены в больницу, сообщает телерадиокомпания Yle. В данный момент их состояние стабилизировалось.
Полиция подозревает, что взрыв был умышленным и рассматривает его как покушение на убийство. Подозреваемый - один из пострадавших 1980 года рождения.
По данным полиции, взрыв произошел из-за незаконного хранения взрывчатки.
Криминальный инспектор Туомас Линдхольм сообщил Iltalehti, что подозреваемый заранее подготовил и приобрел взрывчатку с целью совершения убийства.
В квартире также было найдено не сработавшее взрывное устройство.
«В подобных случаях риск более серьезных последствий значительно возрастает», - отметил Линдхольм в пресс-релизе.
Согласно последним данным, основной целью нападения был именно второй пострадавший. По информации Iltalehti, целью убийства была женщина 1987 года рождения, которая находилась в квартире вместе с подозреваемым.