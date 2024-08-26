В последние недели Эстония столкнулась с нехваткой сливок и сливочного масла, что ощутили на себе и торговцы, и потребители. Член правления компании Estonia Farmid OÜ Яанус Марранди, в эфире утренней программы на Vikerraadio объяснил, что причина дефицита кроется не в снижении жирности молока, а в активном экспорте и нестабильных ценах на мировом рынке.
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Марранди: дефицит масла в Эстонии вызван экспортом и колебаниями мировых цен
Перевод: Каролийна Вертяева
«Меня это немного рассмешило. Конечно, содержание жира и белка в молоке могло бы быть выше, но проблема не в этом. В Эстонии производится значительно больше молока, чем мы можем потребить. Поэтому мы вынуждены экспортировать почти половину произведенного молока и молочных продуктов», - пояснил Марранди. Он подчеркнул, что дело не в качестве молока, а в том, какие продукты из него производят и куда они отправляются.