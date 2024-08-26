Марранди: дефицит масла в Эстонии вызван экспортом и колебаниями мировых цен

«Меня это немного рассмешило. Конечно, содержание жира и белка в молоке могло бы быть выше, но проблема не в этом. В Эстонии производится значительно больше молока, чем мы можем потребить. Поэтому мы вынуждены экспортировать почти половину произведенного молока и молочных продуктов», - пояснил Марранди. Он подчеркнул, что дело не в качестве молока, а в том, какие продукты из него производят и куда они отправляются.