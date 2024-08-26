В Латвии полицейские обнаружили в лесу плантацию марихуаны. Задержан и возможный «агроном»

Всего стражи порядка изъяли 52 саженца марихуаны. В связи с произошедшим начат уголовное производство.

Позднее по подозрению в выращивании растений, содержащих наркотические вещества, полицейские задержали мужчину 1989 года рождения. Он и до этого попадал в поле зрения полиции.

По факту несанкционированного посева или выращивания растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, начато уголовное производство по статье 256(1) Уголовного закона. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до двух лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.