Знаменитый бегун побил державшийся почти 30 лет мировой рекорд

На этапе Бриллиантовой лиги, проходившем на Силезском стадионе в Хожуве (Польша), 23-летний Ингебригстен пробежал семь с половиной кругов по стадиону со временем 7:17,55 и на три секунды превзошел предыдущий рекорд 7:20,67, установленный кенийцем Дэниел Коменом в 1996 году. Результат Комена был самым продолжительным мировым рекордом в мужском одиночном разряде.

«Это особое чувство. Я надеялся установить здесь мировой рекорд, но, основываясь на тренировках, я никогда не могу точно предсказать, на какое время я способен. Никогда бы не подумал, что смогу пробежать дистанцию за 7.17.

Вначале темп был очень быстрым, но потом я начал уже бежать в своем темпе и нашел хороший ритм. Теперь я хочу установить мировые рекорды на всех дистанциях, но все же будем это делать постепенно», - цитирует Ингебригстена BBC.

Серебряный призер Олимпийских игр на дистанции 10 000 м Бериху Арегави стал вторым после Ингебригстена со временем 7:21,28, что является третьим результатом за всю историю на этой дистанции. Третьим стал также эфиоп Йомиф Кеджелча (7,28,44).