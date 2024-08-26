Знаменитый норвежский бегун Якоб Ингебригтсен более чем на три секунды побил державшийся 28 лет мировой рекорд на дистанции 3000 метров.
Знаменитый бегун побил державшийся почти 30 лет мировой рекорд
На этапе Бриллиантовой лиги, проходившем на Силезском стадионе в Хожуве (Польша), 23-летний Ингебригстен пробежал семь с половиной кругов по стадиону со временем 7:17,55 и на три секунды превзошел предыдущий рекорд 7:20,67, установленный кенийцем Дэниел Коменом в 1996 году. Результат Комена был самым продолжительным мировым рекордом в мужском одиночном разряде.
«Это особое чувство. Я надеялся установить здесь мировой рекорд, но, основываясь на тренировках, я никогда не могу точно предсказать, на какое время я способен. Никогда бы не подумал, что смогу пробежать дистанцию за 7.17.
Вначале темп был очень быстрым, но потом я начал уже бежать в своем темпе и нашел хороший ритм. Теперь я хочу установить мировые рекорды на всех дистанциях, но все же будем это делать постепенно», - цитирует Ингебригстена BBC.
Серебряный призер Олимпийских игр на дистанции 10 000 м Бериху Арегави стал вторым после Ингебригстена со временем 7:21,28, что является третьим результатом за всю историю на этой дистанции. Третьим стал также эфиоп Йомиф Кеджелча (7,28,44).