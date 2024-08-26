Автомобиль, который в субботу протаранил жилой дом, задел именно ту часть здания, где спала молодая семья с маленькой дочкой. По словам родителей, они избежали травм чудом: в том же углу дома за стеной были сложены мешки с каменной ватой.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Автомобиль протаранил дом: стройматериалы спасли молодую семью от трагедии
«Да, это можно назвать счастливым несчастным случаем, - сказала Эстер, хозяйка частного дома на улице Вабрику. - Если бы не мешки, люди бы точно пострадали».
Дочь хозяйки, Эгле, и ее муж Вахур спали в угловой комнате, куда и врезался автомобиль. «Изголовье кровати было прямо напротив стены, куда въехала машина, - объяснила Эгле. - Это чудо: никто особо не пострадал».