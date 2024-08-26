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В первый день фестиваля Burning Man погибла женщина, посетителям предлагают психологическую помощь

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Люди на велосипедах на фестивале Burning Man.
Люди на велосипедах на фестивале Burning Man. Фото: Phondras / Wikimedia Commons

На фестивале Burning Man уже случались смертельные инциденты. В этом году трагедия произошла в первый же день мероприятия, и для посетителей организовали консультации с психологами.

Перевод: Каролийна Вертяева

Вчера утром, в первый день фестиваля, была найдена без сознания женщина, которую позже объявили умершей. Организаторы сообщили, что женщину обнаружили около 11:29 утра, но спасти ее не удалось.

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