На фестивале Burning Man уже случались смертельные инциденты. В этом году трагедия произошла в первый же день мероприятия, и для посетителей организовали консультации с психологами.
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В первый день фестиваля Burning Man погибла женщина, посетителям предлагают психологическую помощь
Перевод: Каролийна Вертяева
Вчера утром, в первый день фестиваля, была найдена без сознания женщина, которую позже объявили умершей. Организаторы сообщили, что женщину обнаружили около 11:29 утра, но спасти ее не удалось.