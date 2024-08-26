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ТООМАС АЛАТАЛУ Кремлю остро нужна поддержка Кавказа для реализации своей политики

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Тоомас Алаталу.
Тоомас Алаталу. Фото: Konstantin Sednev
  • Путин преклонил колени в Беслане, перекрестился и встретился с родителями погибших детей
  • В настоящее время Путин вновь во многом зависим от поддержки кавказских лидеров
  • Снова делается ставка на кавказцев, которые не медлят с выполнением поставленной перед ними задачи

Вторжение украинских войск в Курскую область действительно привело к повторению истории, ведь внезапное исчезновение президента Путина с экрана сильно напоминало исчезновение лидера советской империи Сталина от общественности в июне 1941 года, когда Гитлер, которого считали другом, напал на СССР. В обоих случаях руководители Кремля, считавшие себя не допускающими ошибок, были удивлены, пишет политолог Тоомас Алаталу.

Перевод: Павел Соболев

По мере затягивания исчезновения Путина выдвигались самые разнообразные версии, пока не выяснилось, что произошел хорошо продуманный и наспех осуществленный наезд в Баку-Владикавказ-Беслан-Грозный-Гудермес (с 18 по 20 августа), первая половина которого была показана публично, а вторая половина была освещена уже позднее. Все это сопровождалось важными внутриполитическими и внешнеполитическими посланиями.

Учитывая более ранние и более поздние сообщения с Южного Кавказа, некоторые вещи, вероятно, не были сделаны и не были сказаны в Баку, но пропагандистская машина режима максимально использовала северокавказский вояж, особенно с учетом сегодняшней войны в секторе Газа.

1 сентября и 9 мая

Наверное, следует отдельно сказать, что осетины - христиане. 1 сентября 2004 года в Беслане произошла трагедия, когда исламские радикалы взяли в заложники около 1000 взрослых и детей, собравшихся на церемонию по случаю начала учебного года, и потребовали прекращения боевых действий в Чечне в обмен на их освобождение.

Противостояние с российскими войсками закончилось резней, в результате которой погибли 334 заложника, в том числе 186 детей. Другими словами, произошло нечто похожее на то, что произошло 7 октября 2023 года на границе с сектором Газа - противостояние, которое продолжается и по сей день, где атакованная сторона потеряла в первый день 1000 человек, а другая сторона впоследствии потеряла 40 000 жизней, большая часть из которых - это женщины и дети.

Путин встал на оба колена перед мемориалом в Беслане, перекрестился, а также встретился с представителями родителей погибших детей - они до сих пор не считают тогдашнее поведение российских властей правильным. Основная идея приезда Путина на Северный Кавказ заключалась, конечно же, в том, чтобы поблагодарить нынешнее руководство Чечни - глава клана, служившего Кремлю в чеченской войне за независимость, Ахмат Кадыров, был убит 9 мая 2004 года, будучи взорванным на трибуне стадиона. Поэтому для Путина речь шла о рассмотрении двух закольцованных и взаимосвязанных дат, которые нужно было отметить и которые и были отмечены.

Особое внимание Путина к мусульманам

В качестве примечания подчеркну то, что было доказано уже много раз: с тех пор, как Путин стал главой государства, он развил в себе способность вести дела с мусульманами (первые визиты в Узбекистан и т. д.), изюминка чего в том, что Россия была единственным наблюдателем в Организации исламского сотрудничества с 2003 года - это статус, которого не имеет ни одна западная держава. Хотя мусульмане составляют лишь 15 процентов населения России (26 млн человек), Путин в буквально смысле выстроил рабочие отношения с их лидерами, уважая местные традиции. Помимо этого, Кремль использует представителей кавказских народов в ситуациях, когда для их решения необходима так называемая кавказская смелость.

На кадрах встреч в Грозном и Гудермесе Путин и собеседники, естественно, обличили украинских фашистов/нацистов и террористов (в терминологии Кремля это украинские силы, действующие на территории Курской обоасти), а Путин поблагодарил Рамзана Кадырова за отправку 47 000 человек, специально подготовленных для боевых действий в Украине, из них 19 000 добровольцев.

Вообще говоря, турне Путина по Кавказу было сигналом поддержки мусульманского мира и палестинцев, которые хотят иметь собственное государство. Путин теперь во многом зависит от поддержки кавказских лидеров и деятелей. Не говоря уже о смелых решениях, на которые способны только проверенные мужчины.

Если идти в хронологическом порядке, то сначала нужно ответить на вопрос: могла ли ситуация в Беслане пойти по-другому 20 лет назад? Это был не первый подобный захват заложников за последние кавказские войны. Самым известным из прошлого является захват Буденновской больницы в Ставропольском крае в июне 1995 года.

Ельцин тогда был президентом России, а Виктор Черномырдин - премьер-министром (1993-98). Стоит вспомнить, что террористом там сдались и заложники были освобождены, а боевые действия в Чечне закончились. Государственная дума попыталась сместить Черномырдина, но безуспешно. Год спустя московской «партии врйны» удалось убить первого президента Чечни/Ичкерии Джохара Дудаева (заключившего мир с Черномырдиным), что сразу же дало чеченским радикалам больший голос.

То, что произошло в то время, можно сравнить с убийством Хании, лидера политического крыла ХАМАС, на иранской земле, в ситуации, когда все остальные лидеры ХАМАС были более радикальными, чем он. Реальность, однако, в том, что когда-нибудь Израилю придется с кем-то договариваться о прекращении боевых действий. Откуда и когда придет этот человек, возможно, великий неизвестный?

Набор силы «партией войны»

Однако борьба за власть и экономический кризис, разразившийся во время болезни Ельцина, вынудили Черномордина покинуть свой пост, и «партия войны» начала выходить на передний план. В мае 1999 года премьер-министром стал паркетный генерал Степашин, который, все время добавляя выражение «слово офицера», уверял Ельцина, что все будет хорошо, даже в Чечне, которая снова начала войну.

Реальность была иной: одна неудача следовала за другой, пока не произошло то, что действительно порадовало Ельцина. 12 июня 1999 года российская бронеколонна под командованием ингуша Юнус-Бека Евкурова, пройдя 500 км и нагло продвинувшись сквозь британские войска в своем половинном составе, захватила аэродром Приштина в Косово.

Количество наблюдающих за этим натовцев было более чем впечатляющим, но британские генералы просто оставили неисполненным распоряжение американского бригадного генерала Уэсли Кларка заблокировать марш русских. За день до этого НАТО официально завершило военную операцию, и именно так Кремль одержал особенно приятную победу (Кларк, однако, позднее отказался от участия в выборах президента США).

Планировщиками этой операции, которая также держалась в секрете от Ельцина, были тогдашний глава российского Генштаба Квашнин и глава спецслужбы Владимир Путин. После вручения «предмета торговли» (так в Кремле назывался этот акт) на подносе, Ельцин, не колебался в том, кого назначить премьер-министром России 9 августа 1999 года, а затем сделать президентом.

Путин быстро доказал, что он человек действия, и тот факт, что он выполняет программу «партии войны» по восстановлению империи, также быстро стал ясен. К сожалению, западной элите с определенным мировоззрением и разного рода кремленологам, привыкшим к схемам, нужно время, чтобы понять простые шаги другой стороны и выдвинуть новые идеи.

Вечная кавказская политика России

Что касается Евкурова, то он был отправлен воевать в Чечню и в апреле 2000 года получил звание Героя России. Иными словами, классический пример кавказской политики России, начавшейся в 1828 году: использование представителей одного народа против его соседей. С 2008 по 2019 году Евкуров был президентом Ингушетии, которому пришлось уступить Рамзану Кадырову, нынешнему лидеру Чечни и сыну Ахмата, в длительном ингушско-чеченском пограничном споре, - разумеется, по просьбе Путина. Ингуши не простили сдачу земли своему президенту, и Путину пришлось перевезти этого человека в Москву.

Евкуров снова оказался в центре внимания в июне прошлого года, когда он поехал в Ростов и потребовал от Евгения Пригожина, лидера наемной армии, поднявшей восстание, прекратить марш на Москву. Другими словами, это была новая услуга для Путина. Стоит добавить, что и до, и после умиротворения Пригожина Евкуров был замечен в связях с деятельностью наемников, воюющих в Африке.

В тот же день, когда Путин поблагодарил Кадырова на его родине, Евкуров получил новую должность в Москве: он был назначен заместителем главы координационного комитета по обеспечению военной безопасности в приграничных районах (Брянская, Курская и Белгородская области). Председателем комитета является министр обороны Белоусов. Иными словами, при кризисе опять-таки главные задачи перекладываются на кавказцев, которые редко медлят с выполнением возложенной на них задачи.

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