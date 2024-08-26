ТООМАС АЛАТАЛУ Кремлю остро нужна поддержка Кавказа для реализации своей политики

Перевод: Павел Соболев

По мере затягивания исчезновения Путина выдвигались самые разнообразные версии, пока не выяснилось, что произошел хорошо продуманный и наспех осуществленный наезд в Баку-Владикавказ-Беслан-Грозный-Гудермес (с 18 по 20 августа), первая половина которого была показана публично, а вторая половина была освещена уже позднее. Все это сопровождалось важными внутриполитическими и внешнеполитическими посланиями.

Учитывая более ранние и более поздние сообщения с Южного Кавказа, некоторые вещи, вероятно, не были сделаны и не были сказаны в Баку, но пропагандистская машина режима максимально использовала северокавказский вояж, особенно с учетом сегодняшней войны в секторе Газа.

1 сентября и 9 мая

Наверное, следует отдельно сказать, что осетины - христиане. 1 сентября 2004 года в Беслане произошла трагедия, когда исламские радикалы взяли в заложники около 1000 взрослых и детей, собравшихся на церемонию по случаю начала учебного года, и потребовали прекращения боевых действий в Чечне в обмен на их освобождение.

Противостояние с российскими войсками закончилось резней, в результате которой погибли 334 заложника, в том числе 186 детей. Другими словами, произошло нечто похожее на то, что произошло 7 октября 2023 года на границе с сектором Газа - противостояние, которое продолжается и по сей день, где атакованная сторона потеряла в первый день 1000 человек, а другая сторона впоследствии потеряла 40 000 жизней, большая часть из которых - это женщины и дети.