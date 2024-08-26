В Ида-Вирумаа спасатели поспешили необычный вызов: сообщалось, что на дороге погиб енот. Однако специалисты Департамента окружающей среды сомневаются, что это был экзотический зверь - скорее всего, под машину попал барсук.
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Неожиданный случай: в Ида-Вирумаа под колеса автомобиля попал енот?
Перевод: Каролийна Вертяева
«В пятницу, 23 августа, в 23:26 спасатели выехали в деревню Линна в волости Йыхви, где убрали с дороги мертвого енота», - сообщили в Идаском спасательном центре. Спасатели отметили, что животное погибло под колесами автомобиля, и его тело было отнесено в природную среду.