Неожиданный случай: в Ида-Вирумаа под колеса автомобиля попал енот?

«В пятницу, 23 августа, в 23:26 спасатели выехали в деревню Линна в волости Йыхви, где убрали с дороги мертвого енота», - сообщили в Идаском спасательном центре. Спасатели отметили, что животное погибло под колесами автомобиля, и его тело было отнесено в природную среду.