Скончался легендарный футбольный тренер, принц Уильям выразил глубокие соболезнования

Перевод: Павел Соболев

Ранее в этом году Эриксcон объявил, что страдает неизлечимой формой рака. Ему дали максимум один год жизни.

«Я буду бороться столько, сколько смогу. У меня серьезное заболевание. В лучшем случае у меня остался еще год, в худшем - гораздо меньше. Точно сказать невозможно, лучше об этом не думать», - сказал Эрикссон в интервью в январе.

Эрикссон сделал впечатляющую карьеру тренера. В 1982 году он привел шведский «Гетеборг» к победе в Кубке обладателей кубков УЕФА, что открыло ему путь в большие клубы. С большим успехом он работал в сильнейших клубах Португалии и Италии.

С 2001 по 2006 год швед был первым иностранцем, возглавлявшим мужскую сборную Англии по футболу.

Позже он тренировал сборные Мексики и Кот-д’Ивуара, «Манчестер Сити», «Лестер Сити» и различные китайские клубы.

Совсем недавно Эрикссон был спортивным директором шведского клуба «Карлстад», но в феврале 2023 года был вынужден уйти в отставку из-за болезни.

Ранее в этом году сбылась мечта шведа: он смог потренировать «Ливерпуль». Это возможность была организована в рамках благотворительного товарищеского матча.

Принц Уильям, член британской королевской семьи, также почтил память бывшего главного тренера сборной Англии, сразу после его смерти. «Известие о смерти Свена-Йорана Эрикссона опечалило меня. Я встречался с ним несколько раз и всегда поражался его харизме и страсти к игре. Мои мысли с его семьей и друзьями», - сказал принц.

Rest in peace, Sven-Göran Eriksson.



The thoughts of everyone at the club are with Sven’s family and friends at this extremely sad time. pic.twitter.com/vn5qkn5RWc — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2024