Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе совершили один вылет для обнаружения и сопровождения российских военных самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Истребителям НАТО пришлось сопроводить в небе над Балтикой российский Ан-26
Как сообщается, в минувший вторник был сопровожден транспортный самолет Ан-26, летевший с материковой части России в Калининградскую область.
Самолет летел без плана полета, с отключенным радиолокационным транспондером, но находился на радиосвязи с региональным центром управления полетами.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к альянсу.