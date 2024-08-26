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Истребителям НАТО пришлось сопроводить в небе над Балтикой российский Ан-26

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Истребители НАТО. Иллюстративное фото.
Истребители НАТО. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits

Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе совершили один вылет для обнаружения и сопровождения российских военных самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Как сообщается, в минувший вторник был сопровожден транспортный самолет Ан-26, летевший с материковой части России в Калининградскую область.

Самолет летел без плана полета, с отключенным радиолокационным транспондером, но находился на радиосвязи с региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к альянсу.

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