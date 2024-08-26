Новый массированный удар по всей Украине. Что известно

«Это был один из самых больших ударов - комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру», - заявил Зеленский.

По его словам, удар был «по большинству наших регионов, от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей». «К сожалению, есть погибшие», - добавил президент Украины.

Погибли, по данным властей, по меньшей мере пять человек - в Волынской, Житомирской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Известно о 20 раненых.

Сообщалось об отключениях электроэнергии и перебоях в подаче воды во многих городах, в том числе в части Киева. Россия атаковала энергетическую или другую критически важную инфраструктуру по меньшей мере в 10 регионах, подсчитал Reuters. По другим данным - в 15.

Минобороны России подтвердило, что утром 26 августа российские военные нанесли «массированный удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования», а также ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, якобы обеспечивающим работу украинского ВПК.

По утверждению российского Минобороны, целями стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Российские власти также сообщили о налете украинских дронов на Саратов и соседний Энгельс, где находится авиабаза дальних бомбардировщиков (которые используются для ударов по Украине, уточняют украинские СМИ).