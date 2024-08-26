PTA обнаружил отдельные нарушения в ходе проверки пищевых добавок

По словам ведущего специалиста отдела продовольствия Департамента сельского хозяйства и продовольствия Марии-Хелеэн Арна, три пробы не соответствовали требованиям. «В ходе проверки было установлено, что в одном случае в тунце содержалось чрезмерное количество аскорбиновой кислоты и аскорбатов, а в другом случае в маринаде для тигровых креветок были превышены допустимые нормы бензойной и сорбиновой кислот», - рассказала Арна. Несоответствующие продукты были сняты с рынка.

Арна добавила, что также было проведено 140 плановых проверок использования пищевых добавок, ароматизаторов и усилителей вкуса у производителей. «Нарушения были выявлены в 16 случаях, например, добавки использовались в недопустимых группах продуктов, не соблюдались спецификации добавок и ароматизаторов, либо они отсутствовали, или маркировка пищевых добавок на конечных продуктах была неполной», - пояснила Арна. В одном случае было выдано предписание из-за продолжающегося нарушения.

Департамент сельского хозяйства и продовольствия ежегодно проводит мониторинг пищевых добавок, чтобы отслеживать их присутствие в продуктах. Анализируются как природные, так и синтетические добавки. Употребление пищевых добавок в больших количествах может вызывать аллергии и ослаблять иммунную систему.

В 2022 году 95,8% проверенных добавок соответствовали требованиям, в 2023 году - 93,5%. Количество несоответствующих проб остается на одном уровне на протяжении последних лет, однако в 2023 году было взято меньше проб в рамках планового мониторинга. В оба года нарушения были обнаружены в рыбной продукции и морепродуктах.