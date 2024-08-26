Полиция просит помощи в поисках 73-летнего мужчины, который сегодня покинул дом в деревне Бересье волости Сетомаа и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи: пропал 73-летний Лео
Сегодня родственник пропавшего сообщил в полицию, что 73-летний Лео уехал из дома в деревне Бересье на автомобиле Škoda Superb с регистрационным номером 339 BGG.
Полиция ищет Лео в деревне Бересье и ее окрестностях, однако пока его не удалось найти. Телефона у него с собой нет.
Когда он уходил из дома, на нем была серая рубашка, синие джинсы, черные ботинки и серая шапка.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или его автомобиль, позвонить по телефону 112.