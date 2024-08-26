Европейская комиссия утвердила план по рыболовным квотам в Балтийском море на 2025 год. Документ охватывает девять из десяти видов рыб, находящихся под управлением ЕС, и устанавливает допустимые объемы вылова и квоты. Однако окончательное решение по квоте для сельди в Ботническом заливе будет принято позже.
Еврокомиссия ужесточает правила рыболовства в Балтийском море
Перевод: Каролийна Вертяева
Согласно предложению, в 2025 году вылов сельди в центральной части Балтийского моря должен вырасти на 108%, а в Рижском заливе - на 10%. В то же время вылов лосося в открытой части Балтийского моря предлагается сократить на 36%, в Финском заливе - на 20%, а вылов шпрота - на 42%.
Улов атлантического палтуса останется на прежнем уровне, но для трески предусмотрены значительные сокращения: на 73% в западной части Балтийского моря и на 68% в восточной. Кроме того, квоты на вылов сельди в западной части Балтийского моря будут снижены на 50%.
Рыбные запасы на грани исчезновения
Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович выразил серьезную обеспокоенность состоянием рыбных запасов в Балтийском море.
«Каждый год мы видим, что ситуация с ключевыми видами рыб становится все более критической. Несмотря на все наши усилия по восстановлению ресурсов, рыбаки уже сейчас страдают от последствий. Их доходы напрямую зависят от состояния рыбных запасов, поэтому необходимо безоговорочно соблюдать законы ЕС и предпринимать решительные действия на всех уровнях», - отметил Шефчович.
Новые квоты основаны на последних научных рекомендациях Международного совета по изучению моря (ICES) и следуют плану управления Балтийским морем, утвержденному в 2016 году.
Запасы трески и сельди на грани
Запасы трески в восточной части Балтийского моря продолжают находиться в критическом состоянии. Еврокомиссия намерена сохранить лимиты на побочный вылов и уже действующие меры, но они будут скорректированы в соответствии с реальными потребностями. Несмотря на усилия, предпринятые с 2019 года, когда ученые впервые предупредили о серьезных проблемах, ситуация с запасами трески не улучшилась.
Ситуация с треской в западной части Балтийского моря остается критической, и Еврокомиссия предлагает скорректировать допустимый объем побочного вылова, чтобы защитить этот вид. Все действующие меры по сохранению трески также будут продлены.
Запасы сельди в западной части Балтийского моря по-прежнему находятся на опасно низком уровне. В связи с этим комиссия предлагает отменить исключения для маломасштабного прибрежного рыболовства и установить квоты только для побочного вылова.
В центральной части Балтийского моря дела обстоят немного лучше: запасы сельди начали восстанавливаться, превысив минимальный уровень. Однако, несмотря на оптимистичный прогноз ICES, комиссия призывает к осторожности и не рекомендует увеличивать квоты до максимального уровня. В Рижском заливе ситуация более благоприятная, и здесь предлагается установить квоты на вылов в соответствии с максимальными рекомендациями ICES.
Хотя научные данные позволяют увеличить вылов некоторых видов, комиссия предпочитает не рисковать. Особое внимание уделено защите трески, которая часто становится побочным уловом при ловле атлантического палтуса. В этом году планируется внедрение новых методов рыболовства, которые помогут снизить этот побочный вылов.
Что происходит с запасами шпрота?
Запасы шпрота значительно сократились из-за низкого уровня размножения. Ученые предупреждают, что при дальнейшем падении численности этот вид может оказаться под угрозой. Поэтому комиссия предлагает существенно снизить квоты на вылов шпрота, чтобы предотвратить падение запасов ниже безопасного уровня.
Состояние популяций лосося в открытой части Балтийского моря сильно варьируется: одни популяции ослаблены, другие находятся в хорошем состоянии. Три года назад ICES рекомендовал полностью закрыть лов лосося в открытой части моря для восстановления запасов. Однако летом все же допустим ограниченный вылов в прибрежных водах Ботнического залива и Аландских островов. В рекомендациях на 2025 год ICES сохраняет этот подход, но снижает допустимые объемы вылова из-за ухудшения показателей размножения. Комиссия предлагает скорректировать правила и запретить любительский лов выращенного лосося, который угрожает дикой популяции.
Окончательные решения по новым квотам будут приняты государствами-членами ЕС на заседании Совета 21–22 октября. Эти меры направлены на сохранение балтийской экосистемы, которая страдает от изменения климата, загрязнения, прежнего чрезмерного вылова и снижения биоразнообразия.