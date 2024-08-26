Еврокомиссия ужесточает правила рыболовства в Балтийском море

Ситуация с треской в западной части Балтийского моря остается критической, и Еврокомиссия предлагает скорректировать допустимый объем побочного вылова, чтобы защитить этот вид. Все действующие меры по сохранению трески также будут продлены.

Запасы сельди в западной части Балтийского моря по-прежнему находятся на опасно низком уровне. В связи с этим комиссия предлагает отменить исключения для маломасштабного прибрежного рыболовства и установить квоты только для побочного вылова.

В центральной части Балтийского моря дела обстоят немного лучше: запасы сельди начали восстанавливаться, превысив минимальный уровень. Однако, несмотря на оптимистичный прогноз ICES, комиссия призывает к осторожности и не рекомендует увеличивать квоты до максимального уровня. В Рижском заливе ситуация более благоприятная, и здесь предлагается установить квоты на вылов в соответствии с максимальными рекомендациями ICES.

Хотя научные данные позволяют увеличить вылов некоторых видов, комиссия предпочитает не рисковать. Особое внимание уделено защите трески, которая часто становится побочным уловом при ловле атлантического палтуса. В этом году планируется внедрение новых методов рыболовства, которые помогут снизить этот побочный вылов.

Что происходит с запасами шпрота?

Запасы шпрота значительно сократились из-за низкого уровня размножения. Ученые предупреждают, что при дальнейшем падении численности этот вид может оказаться под угрозой. Поэтому комиссия предлагает существенно снизить квоты на вылов шпрота, чтобы предотвратить падение запасов ниже безопасного уровня.

Состояние популяций лосося в открытой части Балтийского моря сильно варьируется: одни популяции ослаблены, другие находятся в хорошем состоянии. Три года назад ICES рекомендовал полностью закрыть лов лосося в открытой части моря для восстановления запасов. Однако летом все же допустим ограниченный вылов в прибрежных водах Ботнического залива и Аландских островов. В рекомендациях на 2025 год ICES сохраняет этот подход, но снижает допустимые объемы вылова из-за ухудшения показателей размножения. Комиссия предлагает скорректировать правила и запретить любительский лов выращенного лосося, который угрожает дикой популяции.

Окончательные решения по новым квотам будут приняты государствами-членами ЕС на заседании Совета 21–22 октября. Эти меры направлены на сохранение балтийской экосистемы, которая страдает от изменения климата, загрязнения, прежнего чрезмерного вылова и снижения биоразнообразия.