Компания Uber оказалась в центре очередного скандала: нидерландские власти оштрафовали гиганта на 290 миллионов евро за передачу личных данных европейских водителей в США, сообщает Euronews.
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СКАНДАЛ С ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ ⟩ Uber оштрафован на сотни миллионов евро за нарушение
Перевод: Каролийна Вертяева
Нидерландское управление по защите данных (DPA) установило, что Uber незаконно передавал конфиденциальную информацию, такую как лицензии таксистов, данные о местоположении и медицинские записи, на серверы в США, нарушая европейский регламент GDPR.