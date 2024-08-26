Ляэнеметс: глядя на карту медианных зарплат, становится горько

Председатель Социал-демократической партии и министр внутренних дел уточнил, что в большинстве уездов низкие зарплаты являются обычным делом, что, конечно же, не является приемлемой ситуацией.

«Именно медиана безжалостно отражает реальную ситуацию - лишь половина жителей Ляэнемаа, Юго-Восточной Эстонии или Ида-Вирумаа зарабатывают более 1300 евро», - написал Ляэнеметс.

По его словам, неравенство требует повышенного внимания при планировании экономического развития.

«Заработная плата, находящаяся на грани прожиточного минимума, неконструктивна с точки зрения экономической политики, и вместо этого подталкивает людей просить больше социальных льгот. В конечном итоге это просто несправедливая оценка трудовых усилий людей», - рассуждает он.

Сокращение регионального неравенства

«Именно поэтому наша миссия в правительстве заключается в том, чтобы в каждом принятом нами решении учитывалось региональное неравенство, и чтобы каждое наше решение было направлено на его сокращение. К счастью, благодаря сильному повышению минимальной зарплаты мы уже наблюдаем рост зарплат в Ида-Вирумаа (9,4%), Хийумаа (8,6%) и Валгаском уезде (8,5%), но впереди еще много работы», - сказал Ляэнеметс.

«В правительстве мы также договорились о направлении крупных инвестиций в сферы, которые нуждаются в поддержке и помощи в создании прибыльных рабочих мест», - сообщил Ляэнеметс.