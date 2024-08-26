Из-за одной пропавшей вещи в аэропорту возник хаос: сотни рейсов были задержаны, десятки отменены

В одном из магазинов японского аэропорта пропала пара ножниц, из-за чего служба безопасности аэропорта приостановила вылеты почти на два часа.

Японская авиакомпания ANA предупредила пассажиров в социальной сети X (бывший Twitter), что рейсы могут быть задержаны или отменены по соображениям безопасности. В аэропорту «Новый аэропорт Титосе» на острове Хоккайдо на несколько часов воцарился хаос. Пассажирам, уже прошедшим контроль безопасности, пришлось делать это снова, что привело к образованию длинных очередей.

По данным «Би-би-си», 36 рейсов были отменены и 201 задержан. Контроль безопасности и полеты были восстановлены, но ножницы так и не нашли.

Через два дня после пропажи ножниц японская газета Nikkan Sports сообщила, что один из сотрудников нашел их в том же магазине, где они и пропали.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма обратилось к аэропортам Хоккайдо с просьбой расследовать инцидент, чтобы предотвратить его повторение. «Мы осознаем, что это произошло из-за недочетов в системах хранения и управления, - сообщили «Би-би-си» в аэропорту Хоккайдо. - Мы понимаем, что этот инцидент можно связать с угоном или терроризмом, и мы работаем над тем, чтобы руководство было полностью в курсе всего происходящего».