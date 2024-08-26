Пьяные драки: полиция задержала дебоширов в разных уголках Эстонии

Первый инцидент произошел в пятницу вечером около восьми часов в волости Пейпсияэре. Там 41-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, набросился с кулаками на двух других мужчин. К счастью, никто серьезно не пострадал, и полиция быстро задержала хулиганов.

Этот случай физического насилия будет расследован в рамках уголовного дела.

Второй инцидент произошёл в субботу днем на улице Кастани в Тарту. Примерно в два часа дня 31-летний пьяный мужчина напал на другого прохожего. На этот раз пострадавший получил серьезные травмы и нуждался в неотложной медицинской помощи на месте происшествия.

Полиция оперативно задержала нападавшего, а все обстоятельства этого случая будут установлены в ходе уголовного расследования.