Французские власти обвиняют основателя Telegram Павла Дурова в бездействии в связи с финансовыми и киберпреступлениями, которые совершаются с использованием его платформы. Об этом сообщил официальный представитель полиции Франции, передает «Медуза».
Павла Дурова обвиняют в бездействии по отношению к преступлениям, связанным с Telegram. Макрон утверждает, что задержание не политическое
Расследование в отношении Дурова ведут отдел по борьбе с киберпреступлениями и управление по борьбе с мошенничеством.
По словам представителей полиции, основатель Telegram был задержан в ночь на 25 августа и до сих пор находится под стражей. Причиной для расследования стал отказ Дурова сотрудничать с правоохранительными органами и отсутствие модерации на платформе. Официальные обвинения пока не были озвучены, но французские СМИ уже публиковали информацию о возможных нарушениях.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что задержание Павла Дурова не имеет политической подоплеки и связано исключительно с продолжающимся судебным расследованием. В своем заявлении в соцсети X Макрон заверил, что решение о задержании должны принимать судьи, а не политики.
Он также отметил, что Франция остается приверженной свободе слова и предпринимательства.
Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024
La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.
Dans un État de droit,…
«Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Это не изменится», - написал Макрон.
Президент добавил, что в условиях верховенства закона свободы реализуются в рамках, установленных для защиты граждан и их основных прав, а обеспечивать соблюдение этих законов должны независимые суды.