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Павла Дурова обвиняют в бездействии по отношению к преступлениям, связанным с Telegram. Макрон утверждает, что задержание не политическое

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Павел Дуров.
Павел Дуров. Фото: Albert Gea

Французские власти обвиняют основателя Telegram Павла Дурова в бездействии в связи с финансовыми и киберпреступлениями, которые совершаются с использованием его платформы. Об этом сообщил официальный представитель полиции Франции, передает «Медуза».

Расследование в отношении Дурова ведут отдел по борьбе с киберпреступлениями и управление по борьбе с мошенничеством. 

По словам представителей полиции, основатель Telegram был задержан в ночь на 25 августа и до сих пор находится под стражей. Причиной для расследования стал отказ Дурова сотрудничать с правоохранительными органами и отсутствие модерации на платформе. Официальные обвинения пока не были озвучены, но французские СМИ уже публиковали информацию о возможных нарушениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что задержание Павла Дурова не имеет политической подоплеки и связано исключительно с продолжающимся судебным расследованием. В своем заявлении в соцсети X Макрон заверил, что решение о задержании должны принимать судьи, а не политики.

Он также отметил, что Франция остается приверженной свободе слова и предпринимательства.

«Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Это не изменится», - написал Макрон.

Президент добавил, что в условиях верховенства закона свободы реализуются в рамках, установленных для защиты граждан и их основных прав, а обеспечивать соблюдение этих законов должны независимые суды.

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