Павла Дурова обвиняют в бездействии по отношению к преступлениям, связанным с Telegram. Макрон утверждает, что задержание не политическое

Расследование в отношении Дурова ведут отдел по борьбе с киберпреступлениями и управление по борьбе с мошенничеством.

По словам представителей полиции, основатель Telegram был задержан в ночь на 25 августа и до сих пор находится под стражей. Причиной для расследования стал отказ Дурова сотрудничать с правоохранительными органами и отсутствие модерации на платформе. Официальные обвинения пока не были озвучены, но французские СМИ уже публиковали информацию о возможных нарушениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что задержание Павла Дурова не имеет политической подоплеки и связано исключительно с продолжающимся судебным расследованием. В своем заявлении в соцсети X Макрон заверил, что решение о задержании должны принимать судьи, а не политики.

Он также отметил, что Франция остается приверженной свободе слова и предпринимательства.

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

«Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Это не изменится», - написал Макрон.

Президент добавил, что в условиях верховенства закона свободы реализуются в рамках, установленных для защиты граждан и их основных прав, а обеспечивать соблюдение этих законов должны независимые суды.