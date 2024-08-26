Спустя неделю отговорок в Министерстве климата признали, что с помощью законопроекта планируют разрешить создание в Эстонии таких лесонасаждений, в которых можно будет высаживать печально известные опасные саженцы ели белорусского происхождения, запрещенные к высаживанию в эстонских лесах. Их общая площадь будет размером с три острова Хийумаа.

В пояснительной записке к проекту внесения поправок в Закон о лесе утверждается, что освобождение лесонасаждений от обязательств, предусмотренных Законом о лесе – это изменение, воздействие которого невелико. Суть плана скрывается между строк. Когда в эстонских лесах сажают обычные деревья, саженцы должны быть эстонского или латвийского происхождения. Однако в случае с лесонасаждениями отсылка к соответствующему министерскому постановлению отсутствует.

Забрасывание в природу Эстонии происходящих слишком далеко от нее саженцев лесных растений в огромных количествах (разрешенная территория способна вместить значительно более пятисот миллионов) согласно исследованиям Эстонского университета естественных наук ставит под угрозу генофонд наших деревьев, задирает риск распространения заболеваний до неба, и вместо прямого корабельного леса может вырасти криволесье.