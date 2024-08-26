Будучи в Таллинне первый день после летнего отпуска, за один вечер в меня трижды чуть было не врезался автомобиль - во всех трех случаях водитель мчал на красный, - пишет научный сотрудник Таллиннского технического университета Пеэтер Вихма.
МНЕНИЕ ⟩ Необходимо положить конец опасной для жизни анархии на улицах Таллинна!
Перевод: Анита Авакова
Я боюсь за свою жизнь, а также за жизнь своего ребенка-школьника, и боюсь этого не только я. Однако решение проблемы невероятно простое и в том числе работает в случае людей, которым жизненно необходим автомобиль.
Несоблюдение правил дорожного движения создает ощущение безнаказанности
По данным полиции, игнорирование красного света - одна из самых распространенных проблем на дорогах. Двадцать лет назад каждый шестой водитель игнорировал красный свет на регулируемом пешеходном переходе, а каждый десятый - на перекрестке. Очевидно, что с тех пор ситуация только ухудшилась. В прошлом году в течение часа 171 автомобиль пересек перекресток у торгового центра Stockmann на красный свет. Результат: за последние пять лет в Таллинне было сбито и убито 37 человек. Не говоря уже о миллионах евро, потраченных на благоустройство.
Говорить о культуре дорожного движения (или неписаных правилах) не стоит. Светофор - это не культура. Это одно из самых основных правил дорожного движения. И давайте вспомним очевидное - и красный, и желтый свет запрещают движение. Проблема заключается в пренебрежении законом (то есть неписаными правилами).
Вероятно, к пренебрежению правилами привело то, что они не соблюдаются. За последние десять лет число полицейских сократилось на 20 процентов. В Эстонии никогда не было так мало полицейских. Количество автомобилей, напротив, увеличивается на пять процентов в год. За последние пять лет в Таллинне появилось более 70 000 автомобилей. Таким образом, на каждый автомобиль приходится значительно меньше полицейских, имеющих право и обязанность следить за соблюдением закона. Поэтому водители в Таллинне чувствуют безнаказанность.
С точки зрения выживания, логика очень проста. Автомобиль является средством передвижения только в том случае, если он используется в соответствии с правилами. Если автомобиль используется не по правилам, он становится оружием. Именно поэтому террористы используют автомобили (или самолеты). Вспомним теракты в Лондоне, Торонто, Ницце и других местах.
Как же выжить в Таллинне?
Поскольку нанять больше полицейских невозможно, единственное возможное решение - следить за соблюдением правил с помощью технологий. Дорожные камеры позволяют реагировать на каждое нарушение.
Для этого решения нет никаких препятствий. Юридически муниципалитеты получили право устанавливать дорожные камеры уже с 2021 года.
В культурном плане использование камер для контроля за соблюдением правил также вполне приемлемо. К примеру, весной на чемпионате Европы футбольные фанаты приветствовали введение системы VAR (видеоассистент судьи). Она делает игру чище. Так пусть же камеры наведут порядок на улицах Таллинна.
Не является препятствием и цена. Установка камер слежения на одном перекрестке стоит порядка 100 000 евро. На перекрестке Кристийне за год камера зафиксировала более тысячи нарушений правил. Говорят, за такое нарушение правил можно получить штраф в размере 40 евро. Таким образом, камера в Кристийне за год окупила затраты на установку. На примере камеры слежения за скоростью на улице Рейди-теэ, которая в первую неделю зафиксировала более 500 нарушений, можно сказать, что инвестиции окупятся за месяц.
В то же время 40 евро - это явно слишком мягкий штраф, поскольку проблема вышла за рамки разумного. За проезд перекрестка на красный свет можно было бы штрафовать на сумму до 400 евро, а если это создало опасную ситуацию на дороге - до 800 евро. Давайте воспользуемся этой возможностью!
Господин Ярван, я надеюсь, что на таллиннских перекрестках как можно скорее будут установлены камеры слежения за скоростью. Мы можем спорить, что лучше - велосипед или автомобиль. Но ясно одно - опасная для жизни анархия на улицах Таллинна должна быть прекращена.