МНЕНИЕ Необходимо положить конец опасной для жизни анархии на улицах Таллинна!

С точки зрения выживания, логика очень проста. Автомобиль является средством передвижения только в том случае, если он используется в соответствии с правилами. Если автомобиль используется не по правилам, он становится оружием. Именно поэтому террористы используют автомобили (или самолеты). Вспомним теракты в Лондоне, Торонто, Ницце и других местах.

Как же выжить в Таллинне?

Поскольку нанять больше полицейских невозможно, единственное возможное решение - следить за соблюдением правил с помощью технологий. Дорожные камеры позволяют реагировать на каждое нарушение.

Для этого решения нет никаких препятствий. Юридически муниципалитеты получили право устанавливать дорожные камеры уже с 2021 года.

В культурном плане использование камер для контроля за соблюдением правил также вполне приемлемо. К примеру, весной на чемпионате Европы футбольные фанаты приветствовали введение системы VAR (видеоассистент судьи). Она делает игру чище. Так пусть же камеры наведут порядок на улицах Таллинна.

Не является препятствием и цена. Установка камер слежения на одном перекрестке стоит порядка 100 000 евро. На перекрестке Кристийне за год камера зафиксировала более тысячи нарушений правил. Говорят, за такое нарушение правил можно получить штраф в размере 40 евро. Таким образом, камера в Кристийне за год окупила затраты на установку. На примере камеры слежения за скоростью на улице Рейди-теэ, которая в первую неделю зафиксировала более 500 нарушений, можно сказать, что инвестиции окупятся за месяц.

В то же время 40 евро - это явно слишком мягкий штраф, поскольку проблема вышла за рамки разумного. За проезд перекрестка на красный свет можно было бы штрафовать на сумму до 400 евро, а если это создало опасную ситуацию на дороге - до 800 евро. Давайте воспользуемся этой возможностью!

Господин Ярван, я надеюсь, что на таллиннских перекрестках как можно скорее будут установлены камеры слежения за скоростью. Мы можем спорить, что лучше - велосипед или автомобиль. Но ясно одно - опасная для жизни анархия на улицах Таллинна должна быть прекращена.