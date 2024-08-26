При покупке дома за границей залогом должна быть находящаяся в Эстонии недвижимость

Если человек хочет жить в Эстонии, но приобрести летний дом за границей, он может обратиться за финансированием в эстонские банки. Для покупки недвижимости за рубежом подходит, например, кредит под залог недвижимости или потребительский кредит - для покупки недорогой квартиры. Однако с помощью жилищного кредита приобрести недвижимость за границей невозможно. «Жилищный кредит можно взять только в банке той страны, где человек работает и платит налоги», - отметила Хакиайнен. По ее словам, выступающая в качестве залога по кредиту недвижимость должна находиться в Эстонии.

Если же целью покупки зарубежной недвижимости является переезд в эту страну, следует обратиться в банк страны назначения. «Нужно учитывать, что подача заявки на кредит и его получение зависят от законов и правил, установленных для банков в стране назначения», - рассказала Хакиайнен.

Как и при любом другом кредите, выдавая кредит на покупку недвижимости за границей, банк оценивает платежеспособность человека. «Банк производит расчеты, исходя из доходов и уже существующих финансовых обязательств: кредитов, кредитных карт и лизинга, а сам процесс аналогичен для каждого кредита», - объяснила Хакиайнен. Исходя из этого, устанавливается и максимальная сумма, которую человек может взять в долг.