Водитель: человечность должна перевешивать роботизированное поведение полицейских

Перевод: Анита Авакова

Я ехал на машине с прицепом-автодомом по Ида-Вирумаа. Все было хорошо, пока на выезде из Нарвы меня не остановил полицейский патруль. Добавлю, что прямой причины для остановки не было: я не нарушал правил дорожного движения, не проводилось никакой полицейской операции.

Остановка произошла на самой оживленной улице Нарвы, где останавливаться и притормаживать не очень разумно, если только вы действительно не совершили опасный маневр. Однако полиция установила, что я совершил правонарушение, а именно: максимальный разрешенный вес автопоезда, которым я управлял, то есть 3500 килограммов, был превышен на 200 килограммов. Это стало для меня неожиданностью.

Признаюсь, я не сделал математических расчетов и не прибавил полную массу автомобиля к полной массе прицепа, так как был уверен, что она не превышает разрешенного предела. Ошибка. До этого у меня был более крупный дом на колесах, но его максимально допустимый вес был меньше. Думаю, лишь от производителя зависит, что он захочет написать в техническом паспорте. Со старым прицепом и автомобилем я также совершил несколько поездок по 5000 и 6000 километров.