Хотел бы высказать мнение по поводу бесчеловечного и роботизированного поведения полиции. Я не оправдываю нарушение закона, меня скорее раздражает безжалостное отношение некоторых полицейских», - пишет Пеэтер Мянник.
Водитель: человечность должна перевешивать роботизированное поведение полицейских
Перевод: Анита Авакова
Я ехал на машине с прицепом-автодомом по Ида-Вирумаа. Все было хорошо, пока на выезде из Нарвы меня не остановил полицейский патруль. Добавлю, что прямой причины для остановки не было: я не нарушал правил дорожного движения, не проводилось никакой полицейской операции.
Остановка произошла на самой оживленной улице Нарвы, где останавливаться и притормаживать не очень разумно, если только вы действительно не совершили опасный маневр. Однако полиция установила, что я совершил правонарушение, а именно: максимальный разрешенный вес автопоезда, которым я управлял, то есть 3500 килограммов, был превышен на 200 килограммов. Это стало для меня неожиданностью.
Признаюсь, я не сделал математических расчетов и не прибавил полную массу автомобиля к полной массе прицепа, так как был уверен, что она не превышает разрешенного предела. Ошибка. До этого у меня был более крупный дом на колесах, но его максимально допустимый вес был меньше. Думаю, лишь от производителя зависит, что он захочет написать в техническом паспорте. Со старым прицепом и автомобилем я также совершил несколько поездок по 5000 и 6000 километров.
Итак, процедура началась, мои объяснения проигнорировали. Вместо этого полицейские сказали, что даже могут меня арестовать. Казалось, что полиция вышла на действительно крупного нарушителя: похоже, я был одним из самых опасных участников дорожного движения в Нарве. Меня отстранили от вождения, то есть после протокола и штрафа я больше не мог управлять автопоездом, поскольку он был на 200 килограммов тяжелее разрешенного веса. Но так ли это на самом деле? Конечно, машину не взвешивали, ведь чиновники смотрят только на данные. Однако на самом деле в машине было два места вместо семи, а полная масса автомобиля включает пассажиров. Пассажиров было двое. Но ладно уж.
Я знаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, но неужели я был настолько опасен, что после штрафа мне не разрешили вести автопоезд? Я находился в 280 километрах от дома, но роботы-полицейские этого не понимают - им не хватает человеческого сочувствия. Поэтому после полутора часов процедуры я оставил автопоезд на стоянке магазина автотоваров и проехал 280 километров до Пярну, чтобы на следующее утро вернуться в Нарву на другой, более легкой машине, и забрать автопоезд.
В общем, это был плохой опыт. Поездка прервалась, дни испорчены. На мой взгляд, полиция могла бы остановить меня и указать на ошибку. Поскольку я не нарушил никаких других правил дорожного движения, устного предупреждения было бы достаточно. У меня сложилось бы хорошее впечатление об эстонской полиции, я бы осознал свое правонарушение и сдал бы дома необходимый экзамен по вождению за 50 евро. Теперь же впечатление негативное, и я решил, что в Ида-Вирумаа больше ездить не хочу.
Отмечу, что не являюсь серийным нарушителем. Я вожу машину уже более 30 лет, и за это время не получил ни одного штрафа. Мне также удалось не попасть в ДТП, хотя я часто езжу на машине. Не только по местным дорогам. Гуманный и думающий полицейский, чья работа заключается в обеспечении безопасности дорожного движения, должен это учитывать. Полиция должна быть помощником людей, а не врагом, который только и ищет повод, чтобы наказать и оштрафовать.