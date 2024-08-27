Застоявшаяся в трубах вода может быть опасна для здоровья. Что делать?

«Если в трубах квартиры или частного дома вода стояла неделями, могут возникнуть благоприятные условия для роста бактерий. Поэтому следует сначала открыть все не использовавшиеся краны и спустить воду. Время, необходимое для промывки, зависит от размера трубопровода внутри объекта недвижимости, но приблизительно 30 минут достаточно, чтобы застоявшаяся вода сменилась свежей питьевой водой», - сказала руководитель по качеству воды Tallinna Vesi Кристийна Соовик.

Предприятия водоснабжения также ежегодно направляют соответствующие рекомендации школам и детским садам, находившимся на летних каникулах, с тем чтобы они перед началом учебы промыли стоявшие без использования трубопроводы.

Tallinna Vesi следит за тем, чтобы качество воды в столичных водопроводах (всего 1200 км) круглосуточно находилось на высоком уровне. В первой половине этого года предприятие Tallinna Vesi произвело забор 1552 проб воды из кранов своих клиентов, и они полностью соответствовали всем требованиям к качеству питьевой воды.

Для обеспечения качества питьевой воды на водоочистной станции Юлемисте проводится многоступенчатый процесс очистки, на который уходит в общей сложности 17 часов.

Чистота водопроводной воды обеспечивается эффективным процессом очистки воды, регулярным мониторингом водопроводной сети и постоянным профилактическим обслуживанием.