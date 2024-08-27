Если вы провели лето на даче и в городском жилье водой не пользовались, перед возобновлением потребления воды рекомендуется промыть водопровод. Вода, долго стоявшая в трубах, может быть непригодной для питья.
Застоявшаяся в трубах вода может быть опасна для здоровья. Что делать?
«Если в трубах квартиры или частного дома вода стояла неделями, могут возникнуть благоприятные условия для роста бактерий. Поэтому следует сначала открыть все не использовавшиеся краны и спустить воду. Время, необходимое для промывки, зависит от размера трубопровода внутри объекта недвижимости, но приблизительно 30 минут достаточно, чтобы застоявшаяся вода сменилась свежей питьевой водой», - сказала руководитель по качеству воды Tallinna Vesi Кристийна Соовик.
Предприятия водоснабжения также ежегодно направляют соответствующие рекомендации школам и детским садам, находившимся на летних каникулах, с тем чтобы они перед началом учебы промыли стоявшие без использования трубопроводы.
Tallinna Vesi следит за тем, чтобы качество воды в столичных водопроводах (всего 1200 км) круглосуточно находилось на высоком уровне. В первой половине этого года предприятие Tallinna Vesi произвело забор 1552 проб воды из кранов своих клиентов, и они полностью соответствовали всем требованиям к качеству питьевой воды.
Для обеспечения качества питьевой воды на водоочистной станции Юлемисте проводится многоступенчатый процесс очистки, на который уходит в общей сложности 17 часов.
Чистота водопроводной воды обеспечивается эффективным процессом очистки воды, регулярным мониторингом водопроводной сети и постоянным профилактическим обслуживанием.
«При техобслуживании водопровода с прошлого года мы преимущественно используем новаторскую технологию промывки льдом. Используя этот метод, мы очистили 140 км водопроводной сети Таллинна в прошлом году и 54 км за первые шесть месяцев этого года», - сказала Соовик.
Промывка водопроводов льдом - уникальная в странах Северной Европы технология техобслуживания, основанная на изготовлении массы ледяных хлопьев из раствора воды и поваренной соли и прокачке ее по трубопроводу. Профилактическое техобслуживание водопроводов помогает удалить из труб скопившиеся там за годы отложения и тем самым сохранить качество питьевой воды в водопроводной сети на высоком уровне.
По мнению Соовик, потребители также могут способствовать тому, чтобы можно было наслаждаться высочайшим качеством воды. На качество питьевой воды существенно влияет состояние трубопровода в доме: старые металлические трубы имеют тенденцию ржаветь, в результате чего водопроводная вода может стать желтой или коричневатой.
«Различные отложения, в свою очередь, создают благоприятную почву для роста бактерий, поэтому следует регулярно проводить техобслуживание трубопровода, а также кранов и смесителей», - добавила она.