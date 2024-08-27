СМИ: угробившего машину пилота F1 уволили из команды

Напомним, что Сарджант на последней тренировке этапа Гран-при Нидерландов попал в серьезную аварию, в результате чего малобюджетной частной команде был причинен ущерб в более чем полмиллиона евро.

23-летний американец при прохождении поворота в дождливую погоду не справился с управлением машины и врезался в ограждение трассы. Из-за столкновения машина загорелась.

Помимо аварий, беспокойство вызывает и недостаточная скорость Сарджанта: в рейтинге пилотов «Формулы-1» 2024 года американец находится на 21-й позиции с нулевым количеством очков.

«Сотни сотрудников в поте лица работали над инновациями. И все это было разрушено за секунду. Это было совершенно бессмысленное несчастье», - прокомментировал аварию руководитель команды Williams Джеймс Воулз.

Предположительно, команда готова заменить американского пилота уже на следующей гонке, Гран-при Италии. По данным СМИ, заменой Сардженту могут стать Мик Шумахер или Лиам Лоусон.