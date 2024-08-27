Из-за изобилия грибов закупочные цены на лисички упали в пять раз

По словам Ану Паловер, занимающейся оптовой скупкой этих популярных в Эстонии грибов в Вырумаа и Пыльвамаа, похожая ситуация была восемь лет назад.

Обилие лисичек в лесах привело к тому, что закупочные цены снизились с 10 евро в июне до двух евро в августе.

Паловер объяснила резкое снижение цен до уровня, на котором у сборщиков пропадает мотивация собирать лисички, в том числе тем, что значительная часть грибов уходит на экспорт, где Эстония конкурирует с Латвией и Литвой.

«У них закупочная цена 1,30 [евро за килограмм], они, соответственно, могут продавать дешевле, а эстонским фирмам из-за этого продавать сложно», - сказала она.