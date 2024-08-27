В Таллинне построено необычное место отдыха, которое стоит посетить каждому

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кулли Таммур, на побережье Пальяссааре теперь можно отдохнуть в необычном павильоне, построенном из подводных растений.

«Это очень интересный проект, в рамках которого водоросли исследуются и испытываются как экологичный строительный материал. Инсталляция хорошо вписывается в природную среду Пальяссааре и дополняет пляжную зону не только как произведение искусства, но и как практичное место для отдыха», - сказала Таммур.

Павильон из подводных растений на Пальяссааре. Фото: Ийрис Тяхти Тоом

Автор павильона - архитектор Ийрис Тяхти Тоом раскрывает через инсталляцию потенциал водорослей как строительного материала.

«Строительство - одна из наиболее нагружающих экологию отраслей, и устойчивые строительные материалы являются важной темой будущего. Крыша павильона покрыта морской травой (Zostera marina), широко распространенным в водах Эстонии растением с быстрым периодом регенерации и низким углеродным следом, что делает его потенциальным материалом для строительства и теплоизоляции», - объяснила Таммур. Необходимые подводные растения были собраны на пляжах Вормси.

Планирующийся период экспонирования инсталляции составляет один год. Заказ установки курировался Таллиннским департаментом городского планирования, автор произведения - Ийрис Тяхти Тоом. Началом сотрудничества стала мастерская по водорослям, проведенная под эгидой зеленой столицы в 2024 году.

Павильон расположен на пляжной территории полуострова Пальяссааре (на севере от пляжа Пикакари).