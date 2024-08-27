Люди жалуются: в Департаменте конкуренции проанализируют происходящее на рынке вывоза отходов

По словам Кадри Лепикульт, руководителя отдела административных процедур Департамента конкуренции Эстонии, в настоящее время в сфере переработки отходов в Эстонии происходят значительные изменения, особенно в связи с переходом к экологически чистой и устойчивой циркулярной экономике.