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Люди жалуются: в Департаменте конкуренции проанализируют происходящее на рынке вывоза отходов

Редактор: rus.postimees.ee
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Вывоз мусора.
Вывоз мусора. Фото: Marko Saarm

Департамент конкуренции начал анализ конкурентной ситуации на рынке вывоза и утилизации бытовых отходов. Также планируется изучить ценообразование на дополнительные услуги, связанные со сбором мусора.

По словам Кадри Лепикульт, руководителя отдела административных процедур Департамента конкуренции Эстонии, в настоящее время в сфере переработки отходов в Эстонии происходят значительные изменения, особенно в связи с переходом к экологически чистой и устойчивой циркулярной экономике.

«В такой ситуации важно обеспечить эффективную и сильную конкуренцию, которая позволит предприятиям работать более эффективно и с меньшими затратами для потребителей», - сказал Лепикульт.

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