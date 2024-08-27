Цены в России улетели в космос, работать почти некому, а школьники будут сдавать историю «ДНР». Обзор событий в России

Разница в подсчетах образовалась из-за методики подсчета: «Ромир» считает инфляцию на основании анализа 600 тысяч реальных покупок в неделю, в Росстат -на основании виртуальной корзины из 500 товаров и услуг.

Впрочем, данные Росстата по отдельным видам товаров тоже впечатляют. Например, цены на картофель с начала года выросли почти на 90%, на морковь - на 54%, на яблоки - на 33%. И это еще не предел.

В распоряжении редакции газеты «Коммерсант» на прошлой неделе оказались письма, которыми производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении до конца сентября закупочных цен на 5-40%.

Ожидается, что больше всего вырастет стоимость хлеба и кондитерских изделий. Опять же, оказалось, что чудес не бывает: в силу санкций и эмбарго на поставку отдельных видов техники и запчастей стоимость обычной муки увеличится на 32-55%, сухих молочных продуктов - на 20%, кондитерских жиров - на 50%.

Еще никогда тезис о том, что россияне платят за решения своего правительства и президента из собственного кармана, не был настолько очевиден.

«Вообще нет соискателей»