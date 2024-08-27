Цены в магазинах в Российской Федерации за два года войны выросли в два раза, в российских регионах не хватает таксистов, а школьники будут сдавать экзамены на знание произведений «военкоров» и истории непризнанных республик и Херсона. Эти темы анализирует российский публицист и предприниматель Сергей Чернышов.
Цены в России улетели в космос, работать почти некому, а школьники будут сдавать историю «ДНР». Обзор событий в России
Аналитики подсчитали, что с начала войны РФ против Украины цены в российских магазинах выросли более, чем на 70%, и в ближайшее время вырастут еще в полтора раза.
Вероятным результатом раскручивания антииммигрантской истерики, а также на фоне пропаганды «службы в армии по контракту» в десятках российских регионов обнаружился резкий дефицит таксистов.
Согласно новому перечню вопросов по Единому госэкзамену (ЕГЭ) 2025 года российские школьники будут сдавать историю Херсона и «ДНР», а также знание текстов «военкоров» и писателей-пропагандистов.
Легкие деньги, тяжелая инфляция
Как выяснили аналитики российского исследовательского холдинга «Ромир», чудес не бывает. Оказывается, если страну заливать ничем не обеспеченными «боевыми» деньгами, отгораживаться от мира и держать ставку рефинансирования на запредельном уровне, это приведет к огромной инфляции и резкому подорожанию потребительской корзины. Так оно и вышло.
Согласно опубликованному на прошлой неделе исследованию, с февраля 2022 года по июль 2024 года, то есть за годы российско-украинской войны, реальные цены на товары повседневного спроса - продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду - выросли на 71,4%. За четыре с половиной года этот показатель и вовсе вырос на 130% - или почти в три с половиной раза.
Это, мягко говоря, больше, чем официальная инфляция в России, объявленная согласно данным Росстата. Например, если по данным «Ромира» с начала 2024 года инфляция составила 21%, то по данным официальной российской статистики - не более, чем 9%.
Разница в подсчетах образовалась из-за методики подсчета: «Ромир» считает инфляцию на основании анализа 600 тысяч реальных покупок в неделю, в Росстат -на основании виртуальной корзины из 500 товаров и услуг.
Впрочем, данные Росстата по отдельным видам товаров тоже впечатляют. Например, цены на картофель с начала года выросли почти на 90%, на морковь - на 54%, на яблоки - на 33%. И это еще не предел.
В распоряжении редакции газеты «Коммерсант» на прошлой неделе оказались письма, которыми производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении до конца сентября закупочных цен на 5-40%.
Ожидается, что больше всего вырастет стоимость хлеба и кондитерских изделий. Опять же, оказалось, что чудес не бывает: в силу санкций и эмбарго на поставку отдельных видов техники и запчастей стоимость обычной муки увеличится на 32-55%, сухих молочных продуктов - на 20%, кондитерских жиров - на 50%.
Еще никогда тезис о том, что россияне платят за решения своего правительства и президента из собственного кармана, не был настолько очевиден.
«Вообще нет соискателей»
То, что чудес не бывает, выяснили и аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. Оказывается, если ограничивать мигрантов в правах на работу в службах заказа такси (а такой запрет сейчас действует в 38 российских регионах), если «пылесосить» население в поисках молодых парней, которые не прочь подзаработать на войне и прочее, то это приведет к недостатку водителей такси.
При этом водитель такси - все еще одна из самых массовых профессий для мужчин в России. В такси сейчас работает порядка 2,5 миллионов человек. По данным сервиса по поиску работы, в целом в России сейчас на одну вакансию приходится менее двух активных резюме, то есть, работодатели уже берут практически всех желающих без разбору.
Однако «средняя температура по больнице» - штука лукавая, поскольку этот показатель достигается в основном за счет благополучной Москвы, где на одну вакансию приходится пять резюме.
При этом почти в десяти регионах страны - Амурская область, Вологодская область, Забайкальский край, Еврейская АО, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Республика Тыва - вообще отсутствуют соискатели, желающие работать в такси.
Нетрудно заметить, что этот список почти точь-в-точь повторяет список самых бедных регионов России и, одновременно, это список тех регионов, которые являются главными российскими поставщиками людей для военной службы по контракту. В этих регионах мужчины не прочь подзаработать, убивая других людей в соседней стране, потому что «хуже все равно не будет».
Ситуацию могли бы спасти мигранты, но вот уже полгода российские губернаторы, обгоняя друг друга, запрещают им работать в такси, образовании и целом ряде других сфер. Мигранты якобы создают «угрозу национальной безопасности». Сегодня ты работаешь в такси, а завтра, того и гляди, отправишься взрывать очередной «Крокус».
Наконец, ситуацию усугубляет еще одна традиционная российская забава - вводить дополнительные поборы для тех сфер, где существует хоть какая-то возможность заработать обычным людям, не полагаясь на государство.
Так, с 1 сентября легально работать в такси могут только те, кто оформил полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). По данным агрегаторов, за неделю до введения этой нормы его смогли оформить лишь 25% таксистов - в основном те, кто сотрудничает с таксопарками в Москве.
Для оформления такого полиса нужно перекрасить служебный автомобиль в определенные цвета, ежедневно вести путевой лист с отметками о медицинском и техническом осмотре и так далее. Понятно, что все это приведет к появлению соответствующего рынка «серых» услуг и откатов. Дело ведь вовсе не в безопасности, а в дополнительных поборах с тех, кто работает.
Херсон и сепаратисты «ДНР»
Федеральный институт педагогических измерений, который занимается в России составлением заданий для Единого государственного экзамена (ЕГЭ), опубликовал вопросы для экзаменов 2025 года по гуманитарным дисциплинам.
Из программы экзамена по литературе исключили объективно наиболее актуальных авторов для современной России - Джорджа Оруэлла («1984»), Олдоса Хаксли («О дивный новый мир») и Франца Кафку («Процесс»).
Зато в список обязательной литературы внесли книгу «Гибель империи. Российский урок» авторства митрополита Тихона Шевкунова, который считается духовником Путина. А еще - актуальные тексты «военкоров» и одного из самых известных Z-писателей России Захара Прилепина.
В методику оценки сочинений в ЕГЭ по русскому языку включили необходимость «соблюдения этических норм». Согласно этому критерию, проверяющий может снимать баллы, если в работе приводятся примеры «высказываний против законодательства России, пропаганды фашизма, антигосударственных и нетрадиционных идей», а также иностранные слова, имеющие русские аналоги.
В ЕГЭ по истории необходимо будет правильно ответить на вопрос о дате «вхождения Херсона в состав Российской Федерации», хотя Украина освободила город уже почти два года назад.
Кроме того, наряду с Петром I и Екатериной II, в перечне «участников значимых исторических событий» присутствует один из военных лидеров «ДНР» Владимир Жога. Его школьники должны запомнить как одного из наиболее важных героев «специальной военной операции».
Пропагандистская индоктринация российского образования совершила очередной виток. В гуманитарные вузы теперь будут брать только тех, кто продемонстрирует абсолютную лояльность «линии партии».