В понедельник днем спасатели получили сообщение о том, что на болоте Пятси в Вильяндимаа загорелся трактор. Спасти машину не получилось, но удалось не допустить распространения огня на природу.
На торфяном болоте сгорел трактор, ландшафтного пожара удалось не допустить
Перевод: Павел Соболев
В понедельник в 11.28 на участке торфодобычи на болоте Пятси в Мульгиской волости загорелся трактор, предназначенный для уборки фрезерного торфа. Когда на болото приехали спасатели, машина полыхала открытым огнем; спасти ее не удалось.
Трактор потушили, при этом распространение огня на торфяник удалось предотвратить. Машина была уничтожена огнем практически полностью.