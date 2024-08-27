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На торфяном болоте сгорел трактор, ландшафтного пожара удалось не допустить

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От трактора почти ничего не осталось.
От трактора почти ничего не осталось. Фото: Lõuna päästekeskus

В понедельник днем спасатели получили сообщение о том, что на болоте Пятси в Вильяндимаа загорелся трактор. Спасти машину не получилось, но удалось не допустить распространения огня на природу.

Перевод: Павел Соболев

В понедельник в 11.28 на участке торфодобычи на болоте Пятси в Мульгиской волости загорелся трактор, предназначенный для уборки фрезерного торфа. Когда на болото приехали спасатели, машина полыхала открытым огнем; спасти ее не удалось.

Трактор потушили, при этом распространение огня на торфяник удалось предотвратить. Машина была уничтожена огнем практически полностью.

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