На этой неделе Инспекция труда разошлет электронные письма более чем 22 000 микропредприятиям, которые не представили обязательный анализ рисков рабочей среды. Требование предоставления такого анализа действует для всех эстонских компаний, имеющих хотя бы одного работника.
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22 000 эстонских компаний не представили Инспекции труда анализ рисков рабочей среды
Перевод: Павел Соболев
Более 90 процентов малых, средних и крупных предприятий завершили анализ рисков и загрузили его в среду самообслуживания Инспекции труда, но только 40 процентов микропредприятий с числом сотрудников менее десяти сделали это.