Изучение любого иностранного языка с помощью преподавателя - движение в двух направлениях. Что важнее при изучении эстонского: профессионализм учителя и качество методики, или старательность учащегося? Как преодолевать типичные проблемы в обучении? Об этом в передаче Rus.Postimees «На кухне» рассуждали преподаватель языкового центра Lakka koolitus Регина Бауэр и гражданка Украины Оксана Пузикова, которая изуучает эстонский язык.
Изучение эстонского на курсах: язык легче дается тому, у кого есть возможность общаться с соседями-эстонцами
Выдержки из беседы:
- Эстония уже тридцать лет независима, но у нас до сих пор много людей, которые либо вообще не владеют госязыком, либо владеют им на слабом уровне. И эта проблема отнюдь не всегда сводится к тому, что кто-то не хочет учить язык. Я знаю массу историй, когда человек старается, ходит на курсы, нанимает репетиторов, но все-таки у него не очень получается. Давайте обсудим, почему все идет так трудно, какие ошибки делают люди, а, быть может, и государство. Регина, эффективна ли имеющаяся у нас система?
Бауэр: - Я считаю, что наша система все-таки достаточно эффективна. Я организую и выстраиваю свои курсы так, как считаю правильным с точки зрения педагога, и большая часть моих учеников успешно сдает экзамены. И когда я думаю о том, что можно было бы сделать что-то еще лучше, я прихожу к выводу, что было бы здорово, чтобы и эстонцы тоже кое что-то для этого сделали.
Например, если человек обращается к кому-то с какой-то просьбой на улице по-русски, то не нужно тоже сразу переходить на русский. Может, стоит попробовать все-таки ответить на эстонском? Потому что вот этого живого общения, которое происходило бы вне школы и курсов, я со стороны эстонцев вижу очень мало.
Я вспоминаю, что даже когда сама я была школьницей и говорила по-эстонски с акцентом и ошибками, эстонцы, слыша этот акцент и ошибки, переходили на русский. Они знали русский язык, таких людей в 1990-е годы в Эстонии было очень много, эти люди прекрасно выучили русский в свое время. И я думаю, что это и сейчас мешает. Именно на это жалуются мои ученики.
- А они жаловались когда-нибудь на неэффективность предлагаемых государством курсов? Я сама ходила на такие курсы, правда, очень давно, но люди, которые ходят на эти курсы сейчас, говорят, что система не очень поменялась, что приобрести разговорные навыки на этих курсах практически невозможно…
Бауэр: - Я думаю, что приобрести разговорные навыки им действительно очень трудно. И это даже не мое мнение, а мнение моих учеников.
- Оксана, у вас какой опыт в этом отношении?
Пузикова: - Я бы очень хотела сейчас сказать, что я - тот человек, который выучил эстонский в максимально короткие сроки и свободно им владеет, но, к сожалению, это не так. В Эстонии я уже восемь лет, к изучению языка пришла спустя год после переезда сюда. У меня были курсы от Кассы по безработице, но почему-то через некоторое время после того, как ты заканчиваешь эти курсы, все твои навыки куда-то улетучиваются.
У меня были и курсы от Фонда интеграции, это был удачный опыт…
- Что тебе понравилось на этих курсах?
Пузикова: - Мне понравилось то, как горел преподаватель. Все зависит от преподавателя, от того, как он заряжен, как он хочет донести свой материал. Чтобы тебе было интересно, чтобы была мотивация, чтобы была очень комфортная атмосфера.
После этого у меня были курсы, которые я самостоятельно оплачивала. И у меня был такой опыт, что когда я пришла на эти курсы на A2, и вместе со мной были девушки, которые вышли замуж за эстонцев, и одна из них уже работала в полностью эстоноязычном коллективе… В общем, я почувствовала, что стала отставать.
Я писала в сравнении с ними более примитивные тексты, у меня занимало куда больше времени то, чтобы пересказать какой-то текст. У девчонок получалось гораздо лучше, и я стала комплексовать по этому поводу. Я стала закрываться, и в итоге я была вынуждена отказаться от этих курсов, потому что не могла соответствовать уровню других учениц.
Конечно, я много раз слышала, что у тебя должна быть своя мотивация и что не нужно ни на кого обращать внимания. Мол, надо просто говорить - и всё. Но мы же все разные! У взрослых людей уже выстроены нейронные связи, и взрослому человеку совсем не хочется выглядеть в негативном свете. Или выглядеть глупо. Ты боишься, что скажешь что-то не то, и появляются непреодолимые барьеры.
Но я не унываю, я каждый год иду на новые курсы, и я верю, что все-таки у меня это получится. Регина, может, ты дашь мне сейчас какие-то рекомендации?
Бауэр: - Я всегда говорю всем своим ученикам, чтобы они старались как можно активнее входить в эстонскую среду. Даже если вы ничего не знаете, все равно старайтесь говорить по-эстонски, и говорить больше. Если эстонцы начинают говорить с вами по-русски, сами смело им говорите: я сейчас учу эстонский, пожалуйста, говорите со мной по-эстонски. Помогите мне, потому что говоря со мною по-русски, вы мне выучить эстонский не поможете.
Если изучающий эстонский человек говорит с эстонцами по-русски, это означает, что в этот момент он упускает шанс выучить что-то новое на эстонском. Это, может быть, всего две-три фразы, но все равно, не услышать их - это потеря.
- Но как бороться с имеющимся страхом? Люди действительно очень разные, есть те, кто готов постоянно болтать на любом языке со страшными ошибками, смело и бегло, некоторые люди, зная язык уже неплохо, наоборот, очень сильно стесняются. Акцента, ошибок, чего-то еще. Как это преодолевать? Регина, ты как преподаватель можешь что-то посоветовать?
Бауэр: - Я сама была таким человеком. Я всегда сдавала очень хорошо экзамены, я сдавала экзамены на B2 и C1 на 90 с лишним баллов, но я боялась говорить, боялась ужасно. Но однажды возникла ситуация, когда я по работе стала просто вынуждена говорить по-эстонски постоянно. Я же не всегда была только преподавателем. И мне пришлось на одной своей работе передавать очень сложные сообщения на эстонском.
Я стала писать и устно произносить эти сообщения, и в каких-то случаях знала, что написала или сказала слово с ошибкой. И я спросила у себя: кто-то от этого умер? Никто не умер, а, значит, мы едем дальше.
Да, был случай, когда один коллега, причем русскоязычный, меня пожурил: а вот это слово ты написала неправильно. Я ответила - о, спасибо, теперь я знаю, как правильно. Но в целом у него было просто личное желание прикопаться.
Такие вещи могут убивать мотивацию. И я могу полностью согласиться с Оксаной в том, что убивает мотивацию и сравнение себя с другими людьми. У меня сейчас есть группа учеников, большинство в которой - украинцы, и там люди очень разные. Уровень владения сейчас примерно у всех одинаковый, но подходы к изучению языка очень сильно различаются.
Есть люди, которые будут очень усердно учить, составлять очень хорошие фразы, но при этом мало говорить. И также есть одна девочка, которая вообще не знает эстонскую грамматику, но при этом она, что называется, просто шпарит. Делает ошибки, но шпарит. Начинается устная часть урока, и я знаю, что сейчас она нам все выложит.
И при этом ошибок у нее мало. Почему так происходит? По той причине, что в том месте, где она живет, все ее соседи - эстонцы, и она постоянно слышит эту речь. И рядом с ней сидит девушка, которая живет в Ласнамяэ. И ей очень трудно. Она очень старается, хочет учить, но ей это очень тяжело.
Я ей советую включать почаще радио и телевидение на эстонском языке. Даже если вы сначала будете понимать только десять процентов, вы все равно со временем начнете замечать новые слова, выписывать, выяснять, что они значат. Например, именно таким образом я абсолютно самостоятельно достигла в немецком языке уровня B1.
- Мне тоже всегда казалось, что с точки зрения восприятия на слух эстонский язык легок в изучении, в том смысле, что как слышится, так почти всегда и пишется. Но есть люди, которые совсем не понимают язык на слух, причем даже если говорит диктор. Что им делать? У них действительно такая особенность, что не позволяет им «расслышать» речь как следует? Или если долго стараться, с этим можно справиться?
Бауэр: - Я думаю, что это достигается тренировкой. Это можно тренировать, но опять же, если у человека нет привычки слушать язык, то есть если они именно визуалы… Вот эта моя ученица, она не только живет в Ласнамяэ, она еще и визуал. Я предлагаю ей слушать эстонскую речь, и записывать, что она услышала, пусть это будет и неправильно.
- И какие результаты?
Бауэр: - Она пытается это делать, я не так давно ей это порекомендовала.
Пузикова: - В моем случае есть как раз пассивное понимание, я очень много понимаю, я очень много сама перевожу, слушаю радио на эстонском, и если ты уже столько лет в Эстонии, ты уж все равно начинаешь что-то сам понимать. Но вот я бы хотела выяснить, как перейти от пассивного к активному…
Бауэр: - Я думаю, что тут нужно сделать маленькое, но все-таки усилие над собой. Это отлично, если у тебя есть прекрасный преподаватель, но и такой преподаватель не может ничего сделать, если у ученика нет мотивации, или если она была, но в какой-то момент пропала. Но бывает и такое, что преподаватель и ученик просто не могут состыковаться, их подходы к изучению языка просто не совпадают.
- Ты говоришь, что твои ученики хорошо сдают экзамены. В чем твой секрет?
Бауэр: - Во-первых, у меня нет больших групп. Это очень важно. Во-вторых, я стараюсь говорить только по-эстонски. В группах на A2 это трудно, но в группах на B1 и B2 это вполне возможно. Сейчас я также планирую организовывать языковые кафе и даже языковые путешествия, где тоже будем говорить только на эстонском языке.
- Ты говоришь, что не предлагаешь ученикам заучивать готовые фразы, они должны составлять их сами, значит, им нужно сначала объяснять грамматику?
Бауэр: - Грамматику обязательно нужно объяснять. Потому что иначе человек не избавится от ошибок. Когда я преподавала в школе, у меня был ученик, который прекрасно говорил по-эстонски, потому что все его друзья были эстонцами. Но то, как он писал, это был кошмар.
Пузикова: - Разговаривать по-эстонски и сдать экзамен - это разные вещи. Мой старший сын работает айтишником в эстоноязычной компании, бегло говорит по-эстонски, на курсы никогда не ходил, сдал на B1, был абсолютно уверен, что легко сдаст на B2, но ему не хватило нескольких баллов. Парадокс, вот почему: пишет на работе по-эстонски, общается, и вот такой результат...
Бауэр: - Да, действительно, уметь разговаривать на эстонском и быть в состоянии сдать экзамен на категорию - это совершенно разные вещи.
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