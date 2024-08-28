Изучение эстонского на курсах: язык легче дается тому, у кого есть возможность общаться с соседями-эстонцами

- Мне тоже всегда казалось, что с точки зрения восприятия на слух эстонский язык легок в изучении, в том смысле, что как слышится, так почти всегда и пишется. Но есть люди, которые совсем не понимают язык на слух, причем даже если говорит диктор. Что им делать? У них действительно такая особенность, что не позволяет им «расслышать» речь как следует? Или если долго стараться, с этим можно справиться?

Бауэр: - Я думаю, что это достигается тренировкой. Это можно тренировать, но опять же, если у человека нет привычки слушать язык, то есть если они именно визуалы… Вот эта моя ученица, она не только живет в Ласнамяэ, она еще и визуал. Я предлагаю ей слушать эстонскую речь, и записывать, что она услышала, пусть это будет и неправильно.

- И какие результаты?

Бауэр: - Она пытается это делать, я не так давно ей это порекомендовала.

Пузикова: - В моем случае есть как раз пассивное понимание, я очень много понимаю, я очень много сама перевожу, слушаю радио на эстонском, и если ты уже столько лет в Эстонии, ты уж все равно начинаешь что-то сам понимать. Но вот я бы хотела выяснить, как перейти от пассивного к активному…