Учим-учим, выучить не можем. Почему эстонский язык дается не всем и что не так с курсами и учениками?

Два года назад из-за развязанной Россией войны в Эстонию приехало много украинцев с детьми, что поставило их перед необходимостью быстро освоить эстонский язык.

В этом году 1 сентября все школы и детские сады в Эстонии, где преподавание велось на русском языке, начинают переходить на эстонский язык обучения и проблема недостаточного знания языка встала еще и перед сотнями учителей и школьников, живущих здесь всю жизнь.

В этих обстоятельствах эффективность обучения государственному языку становится почти стратегическим вопросом. Хотя требования к знанию эстонского языка для учителей действуют уже более десяти лет, а ученики русских школ должны получать уровень не ниже В1, в реальности многие учителя и дети по-эстонски не говорят и плохо его понимают.

Что мешает людям, живущим в Эстонии, выучить язык хотя бы на В2? Почему одни люди изучают язык до этого уровня всего за год, а другие не могут его выучить и за двадцать лет? Что не так с государственными курсами и чем лучше курсы платные?

Что стоит выбрать, чтобы выучить язык - курсы, занятия с репетитором, самостоятельное обучение? Что делают неправильно ученики, которым приходится начинать обучение снова и снова, а язык все не дается? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, присоединяйтесь к прямому эфиру сегодня в 15:00!