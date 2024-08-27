Эстонский архитектурный музей зовет всех желающих на благоустройство территории на крыше горхолла

Перевод: Павел Соболев

Эстонский архитектурный музей убежден, что горхолл можно отремонтировать, отреставрировать и открыть с небольшими изменениями в нем, что позволило бы создать качественное общественное пространство. «Возвращение горхолла: Часть I» - это эксперимент, инициированный музеем, сообщает BNS.

Фестиваль городского пространства на крыше Таллиннского горхолла пройдет с 29 августа по 1 сентября.

30 августа в 18.00 в рамках акции «Возвращение горхолла: Часть I» откроется отреставрированный участок территории.

31 августа в 11.00 на главной сцене фестиваля стартует работа дискуссионной группы (H)ARUTUS: Igavene Linnahall, в которую войдут вице-мэр Таллинна Мадле Липпус, руководитель отдела архитектурного наследия Департамента охраны памятников старины Анита Стауб, архитектор Тоомас Паавер и член правления Эстонского союза конференц-центров Отть Сарапуу. Модерировать дебаты будет Грета Тийгисте, являющаяся одним из кураторов выставки «Вечный горхолл». Также желающих приглашают на экскурсию по горхоллу, которая позволит узнать историю этого замечательного здания, а также различных помещений, укромных уголков и закоулков.

Желающие принять участие в экскурсии могут зарегистрироваться здесь.