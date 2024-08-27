Контрабанда на границе России и Эстонии: пограничники задержали человека с 21 слитком золота

Слитки в Россию 58-летний мужчина пытался провезти в доме на колесах. В пассажирской таможенной декларации он указал транспортное средство, в ней же заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Во время осмотра машины таможенники заметили в одном из шкафчиков металлические прямоугольные брикеты, а при сканировании и досмотре багажа среди личных вещей были обнаружены слитки меньшего размера. Каждый из них промаркирован индивидуальным номером и надписью Degussa FEINGOLD 999,9. Общий вес партии составил 13 килограммов.