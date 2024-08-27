Гражданин Германии попытался провезти в Псковскую область золотые слитки на 90 млн рублей, утверждает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ. Эстонская таможня заявляет, что эта информация не соответствует действительности.
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Российские пограничники сообщают о перехвате золота на границе. Эстонская таможня: это неправда
Таможенная служба России, которая тесно связана с ФСБ, утверждает, что слитки в Россию 58-летний мужчина пытался провезти в доме на колесах. В пассажирской таможенной декларации он указал транспортное средство, в ней же заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.
Во время осмотра машины российские таможенники якобы заметили в одном из шкафчиков металлические прямоугольные брикеты, а при сканировании и досмотре багажа среди личных вещей были обнаружены слитки меньшего размера.