Российские пограничники сообщают о перехвате золота на границе. Эстонская таможня: это неправда

Таможенная служба России, которая тесно связана с ФСБ, утверждает, что слитки в Россию 58-летний мужчина пытался провезти в доме на колесах. В пассажирской таможенной декларации он указал транспортное средство, в ней же заявил об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.