Колонка Postimees Сокращения для вида

Правительство собирается приступить к обсуждению стратегии государственного бюджета. В первую неделю они, скорее всего, ничего не решат, но подведут итоги государственных расходов и налоговых поступлений.

Исходя из этого, правительство должно в ближайшее время начать принимать решения об изменении и сокращении налогов. Что касается последнего, то на данный момент ясно, что ничего не ясно. Политики, вероятно, лишь начнут спорить между собой о том, чьи идеи по сокращению расходов наиболее приемлемы, а какие сферы вообще не стоит трогать.

Очевидно, будут спорить, нужно ли, как это предполагает коалиционное соглашение, все виды субсидий менять на потребностные или достаточно ограничиться анализом ситуации. Будут также споры о том, что именно представляют собой целевые субсидии, которые, согласно коалиционному соглашению, должны быть сокращены на десять процентов в течение трех лет.

Пересмотр бюджета, который ведется в трех министерствах с осени прошлого года, вряд ли сильно изменит ситуацию. Маарьо Мяндмаа, канцлер Министерства социальных дел, признал ERR, что, хотя предложений будет много, большой экономии вряд ли получится добиться.

В общем, похоже, что и на этот раз правительство не пойдет на особые сокращения.