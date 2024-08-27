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Колонка Postimees Сокращения для вида

Редактор: rus.postimees.ee
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Пустой кошелек.
Пустой кошелек. Фото: Emil Kalibradov / Unsplash
  • Правительство принимает решения об изменении налогов и сокращениях
  • Количество госслужащих следует сократить
  • Руководство страны должно прекратить индексировать свои зарплаты

Бюджетные сокращения, проводимые правительством, скорее всего, снова останутся поверхностными.

Правительство собирается приступить к обсуждению стратегии государственного бюджета. В первую неделю они, скорее всего, ничего не решат, но подведут итоги государственных расходов и налоговых поступлений.

Исходя из этого, правительство должно в ближайшее время начать принимать решения об изменении и сокращении налогов. Что касается последнего, то на данный момент ясно, что ничего не ясно. Политики, вероятно, лишь начнут спорить между собой о том, чьи идеи по сокращению расходов наиболее приемлемы, а какие сферы вообще не стоит трогать.

Очевидно, будут спорить, нужно ли, как это предполагает коалиционное соглашение, все виды субсидий менять на потребностные или достаточно ограничиться анализом ситуации. Будут также споры о том, что именно представляют собой целевые субсидии, которые, согласно коалиционному соглашению, должны быть сокращены на десять процентов в течение трех лет.

Пересмотр бюджета, который ведется в трех министерствах с осени прошлого года, вряд ли сильно изменит ситуацию. Маарьо Мяндмаа, канцлер Министерства социальных дел, признал ERR, что, хотя предложений будет много, большой экономии вряд ли получится добиться.

В общем, похоже, что и на этот раз правительство не пойдет на особые сокращения.

Сами по себе крупные статьи расходов государственного бюджета ясны. Это национальная оборона, здравоохранение и социальная сфера, причем большая часть последней приходится на пенсии. Первое нельзя сокращать, поскольку расходы на здравоохранение будут расти по мере старения населения. Социальные расходы, с другой стороны, являются политически сложным вопросом.

Например, ежегодное автоматическое повышение пенсий обходится примерно в 300 миллионов евро в год. Учитывая политические реалии, маловероятно, что ситуация изменится.

Все остальные сокращения в национальном бюджете не покроют растущую дыру. Однако есть несколько примеров, когда можно положить конец необязательным растратам.

Очевидно, что необходимо сократить число государственных служащих. Конечно, это легче сказать, чем сделать, поскольку трудно определить, кто именно из чиновников подлежит сокращению. Не так уж много тех, кого можно однозначно отнести к госслужащим, и никто не хочет сокращать полицейских, спасателей или педагогов.

Однако даже за этими статистическими данными стоит большое количество людей, чья работа на самом деле заключается только в марании бумаги, а не в том, на что указывает название должности.

В Эстонии явно раздут третий сектор, то есть фонды и некоммерческие организаций, которые занимаются своими делами, но живут в основном или даже полностью на государственные деньги. Этому следует положить конец. Третий сектор должен основываться на частной инициативе и финансироваться частным сектором.

В любом случае, наши государственные лидеры должны подать пример и отказаться от индексации своих зарплат. Это не сэкономит много средств, но сделает более убедительными разговоры о сокращениях, исходящие от людей, чья собственная зарплата больше не увеличивается с ростом средней зарплаты.

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